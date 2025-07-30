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Kalp krizi riski parmak ucunda! Bu Türk bilim insanları herkesi şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kalp krizi riski parmak ucunda! Bu Türk bilim insanları herkesi şaşırttı
Akıllı Telefon, Kalp Krizi, Tıp, Teknoloji, Araştırma, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu Üniversitesi tarafından yürütülen proje ile kalp hastalığı riski akıllı telefonlarla ölçülebilecek. Yaklaşık 1 milyon 800 bin TL bütçeyle hayata geçirilen projede, akıllı telefonlarla kantitatif ApoB100 ölçümü yapılabilen yenilikçi bir hızlı tanı kiti geliştirilecek.

Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinin öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 2025-B-01 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Hızlı ApoB-100 Test Kiti Geliştirilmesi" projesi, dijital tanı teknolojilerine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

Kalp krizi riski parmak ucunda! Bu Türk bilim insanları herkesi şaşırttı - 1. Resim

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kaynar'ın yürütücülüğünü üstlendiği projede, Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Seçkin Özkanlar ve Kastamonu Üniversitesi Devrekani Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğretim Üyesi Dilara Kaynar da yer alıyor.

Kalp krizi riski parmak ucunda! Bu Türk bilim insanları herkesi şaşırttı - 2. Resim

PROJE YAKLAŞIK OLARAK 1 MİLYON 800 BİN TL BÜTÇEYLE HAYATA GEÇİRİLDİ

Yaklaşık 1 milyon 800 bin TL bütçeyle hayata geçirilen projede, akıllı telefonlarla kantitatif ApoB100 ölçümü yapılabilen yenilikçi bir hızlı tanı kiti geliştirilecek. Bu teknolojiyle kalp-damar hastalıkları riskinin erken tespiti için düşük maliyetli, kolay erişilebilir ve kullanıcı dostu bir tanı aracı sunulması amaçlanıyor.

Kalp krizi riski parmak ucunda! Bu Türk bilim insanları herkesi şaşırttı - 3. Resim

Proje çerçevesinde geleneksel akışlı immün analizlerden farklı olarak, nitroselüloz membran üzerine sadece belirli bir bölgeye yüksek hassasiyetle antikor transferi sağlayan, antikorun doğal yapısını koruyan ve kontaminasyon riskini en aza indiren yeni bir teknik ilk kez kullanılacak. Geliştirilecek test kiti, özellikle 80 mg/dL üzeri ApoB100 seviyelerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak ve 130 mg/dL düzeyine optimize edilerek klinik doğruluk sağlayacak.

Kalp krizi riski parmak ucunda! Bu Türk bilim insanları herkesi şaşırttı - 4. Resim

"BU PROJE ÇOK KIYMETLİ"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, TÜSEB destekli projeyi değerlendirerek, "Üniversite olarak bilimsel araştırmaların sahaya dokunan, insan hayatına katkı sunan yönlerini önemsiyoruz. Bu proje, tanı teknolojilerinde dijital dönüşümün yanı sıra toplum sağlığına yöneBlik erken teşhis imkanlarının geliştirilmesi bakımından son derece kıymetlidir. Proje yürütücümüz Prof. Dr. Özgür Kaynar başta olmak üzere tüm proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kalp krizi riski parmak ucunda! Bu Türk bilim insanları herkesi şaşırttı - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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