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Kanalizasyon borusundan çıktı, gören şaştı kaldı! Ekiplerin titiz çalışması hayatını kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'nin bir köyünde kanalizasyon borusunda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan oğlak, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde yaşayan bir besiciye ait olan oğlak, kanalizasyon borusuna girerek mahsur kaldı. Köyde yaşayan vatandaşlar durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İŞ MAKİNESİ DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, oğlağı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için büyük çaba sarf etti. İş makinesinin de desteğiyle yolun bir kısmını kazılarak oğlağa ulaşıldı.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda oğlak borudan çıkarıldı. Kurtarılan oğlak, veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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