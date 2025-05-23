Kantinden aldığı paradaki notu fark etti, herkesi harekete geçirdi! Zehra'nın dikkati herkesi duygulandırdı

Sivas’ın Zara ilçesinde bir ilkokulda öğretmenleri duygulandıran bir olay yaşandı. 9 yaşındaki Zehra Özel kantinden para üstü olarak aldığı 5 TL’nin üzerindeki yazıyı fark etti. Hatıra yazısını görünce duygulanan Zehra, sahibini bularak parayı teslim etti.

Zara Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Zehra Özel (9), okul kantininden alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstü olan 5 TL üzerindeki yazıyı fark etti.

Paranın üzerinde "Musab Ali’nin köydeki evimizin inşaatında çalışıp da kazandığı ilk parası 31.05.2023" yazısını okuyan minik öğrenci, bunun bir hatıra parası olduğunu görünce duygulanarak ailesine parayı sahibini bulup vermek istediğini söyledi.

Küçük kızın isteğini üzerine harekete geçen ailesi okul müdürü ile görüşerek paranın aynı okulda 2’nci sınıf öğrencisi Musab Ali Dizieğri’ye (8) ait olduğunu tespit etti.

Musab Ali'nin yanlışlıkla parayı okul kantininde harcadığı öğrenilirken, parayı muhafaza eden Zehra 5 TL’yi sahibine teslim etti.

"EMEĞİNİN KARŞILIĞI VE BİR HATIRASI OLDUĞU İÇİN"

Hatıra parayı sahibine hediye eden Zehra Özel, "Kantine gittim. Oradan birkaç şey almıştım. Kantinci bana parayı verdiğinde üstündeki yazı dikkatimi çekti. Ben de okul müdürümden ve ailemden yardım isteyerek parayı sahibine vermek istedim. Parayı sahibine geri verebildiğim için çok güzel duygular hissediyorum, emeğinin karşılığı ve bir hatırası olduğu için" diye konuştu.

Musab Ali, parasına yeniden kavuşmanın sevincini dile getirerek, "Ben bu parayı köyde evimizi yaparken babamın inşaatında çalışmıştım, babam da ilk harçlığım olarak bana bu 5 lirayı verdi. Ben de yanlışlıkla okula getirip kantinde harcamışım" dedi.

"BİZİM ÖNCELİKLE İYİ İNSAN YETİŞTİRME ZORUNLULUĞUMUZ VAR"

Okul Müdürü Hüseyin Gökhan Altan çok duygulandıklarını dile getirerek yaşanan bu masumane davranışın detaylarını anlattı:

"Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi akran zorbalığı. Ne yazık ki hemen hemen her geçen gün haberlerde olumsuz nitelikli haberlerle karşılaşıyoruz.

Bu sefer de tam aksi oldu. Bizleri gururlandıran, onurlandıran bir olaya şahit olduk.

Musab Ali isimli öğrencimiz emek vererek kazandığı ilk parasını yanlışlıkla kantinde harcıyor. Üzerinden birkaç gün geçtikten sonra yanlış parayı harcadığını fark ediyor. Tabii ki doğal olarak üzülüyor.

Bir kız öğrencimiz kantinde alışveriş yaparken bu parayı para üstü olarak alıyor. Tabii paranın üstündeki nota baktığı zaman Musab Ali’nin parası olduğunu öğreniyor ve bizlere intikal ediyor olay.

Bizler de araştırmamız sonucunda Musab Ali adlı öğrencimizi bulduk ve parayı öğrencimize tekrardan hediye ettik kızımızın isteği üzerine. Bunun için de Zehra isimli öğrencimize çok teşekkür ediyoruz hem kendisine hem ailesine. Sağ olsunlar bizlere çok güzel bir örnek oldular.

Bizim öncelikle iyi insan yetiştirme zorunluluğumuz var. İyi mühendis, iyi doktor, iyi öğretmen yetiştireceğiz tabii ki ama bunların en önemlisi, en başında iyi insan yetiştirmek olmalı. Bu olay da bence bu açıdan çok iyi bir örnek oldu.

Öğrencilerimize değerlerimizi vermeliyiz. Saygıdır, empatidir, merhamettir, yardımlaşmadır, bu değerleri aşılamamız gerekiyor. Bu olayın da buna çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum.

Bunun için mutluyuz, gururluyuz. İnşallah da hep böyle güzel haberler duyarız"