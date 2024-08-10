Karaman'da koleksiyonerliğe merak salan çocuğun antika sergisi şaşırttı

11 yaşındaki Yusuf Yıldız, babasıyla birlikte biriktirdiği yüzlerce üründen oluşan antika koleksiyonunu açtığı sergide sergiliyor. Karaman'da yaşayan Yıldız'ın şaşırtan sergisi nostalji dolu ürünlerle dolu.

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Karaman Gazi Kültür Sanat Merkezi bahçesinde Antika Günleri çerçevesinde Nostalji Sokağı adında antika sergisi açıldı.

Sergide, 11 yaşındaki Yusuf Yıldız, babasıyla birlikte bakır ürünler, eski saatler ve eski fotoğraf makineleri gibi birbirinden eşsiz, geçmişi geleceğe taşıyan binlerce eşyadan oluşan koleksiyonunu sergiliyor.

Sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise attıkları her adımda nostalji dolu ürünlerle geçmişe bir yolculuğa çıkıyor.

"BABAMLA BİR ANTİKA SEVDASINA KAPILDIK"

Babasından etkilenerek koleksiyon yapmaya başlayan 11 yaşındaki Yusuf Yıldız, “Antika sevdam babamla birlikte 9 yaşındayken başladı ve zamanla koleksiyonlar yapmaya başladım. Babamla bir antika sevdasına kapıldık ve birçok üründen koleksiyon oluşturduk. Dedem bakırcıydı eskilerden gelen bakırcılığın devamı olarak antikacılığa devam ediyoruz. Müzayedelerde babamla birlikte çeşitli ürünler alarak biriktirdik ve büyük bir sergi açtık” dedi.

"ANTİKA İŞİNE DOĞUŞTAN BAŞLADIM"

Oğluyla birlikte antika sergisi açan Adem Yıldız ise “Antika işine doğuştan başladım diyebilirim çünkü babam bakırcılık yapıyordu. Dünyaya gözümü açtığımda kendimi bildim bileli babamı bakırcı dükkanında hatırlıyorum. Bir misafirimiz sergiye geldiğinde hep farklı ürünlerle karşılaşıyor çünkü ürünleri sürekli yeniliyoruz. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla düzenlenen bu sergide onların yüzünü kara çıkarmamak için insanların şaşıracağı ürünleri sergiliyoruz. Gurbetçi ve yerli birçok vatandaş sergimizi beğendi” diye konuştu.

Sergiyi gezmeye gelen ve antika ürünleri görünce duygulandığını söyleyen Neşe Uysal Sandıkçı, “Şuan çok duygulandık 20-25 yıl öncesine gittik. Eskiden bizler de buradaki radyolardan, daktilolardan kullanıyorduk” dedi.

Serginin anılarını canlandırdığını ifade eden Aykut Sandıkçı da, “Eskiden kullandığımız fotoğraf makinelerini görünce anılarımız canlandı. Günümüzde pek kullanılmasa bile görünce heyecanlandık ve ister istemez eski zamanlar aklımıza geldi. Eskiden insanların nasıl yaşadıklarını görmüş olduk bundan dolayı çok mutluyuz. Anılarımızı hep böyle canlı tutmalıyız” diye konuştu.