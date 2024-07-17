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Haberler > Yaşam > Kasadaki görevlinin uyuduğunu gördü, hareketi ile 'insanlık ölmemiş' dedirtti

Kasadaki görevlinin uyuduğunu gördü, hareketi ile 'insanlık ölmemiş' dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik'te bir mağazadan alışveriş yapan genç, kasadaki görevlinin uyuduğunu fark edince aldığı ürünü kameraya göstererek parayı masaya bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik'te bulunan bir bijuteri mağazasının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler adeta yürekleri ısıttı.

Dükkana alışveriş için gelen bir genç istediği ürünü aldıktan sonra kasaya yöneldi, Kasaya geldiğinde ise görevlinin uyuduğunu fark etti.

PARAYI MASAYA BIRAKIP GİTTİ

Kasadaki görevliyi rahatsız etmek istemeyen müşteri, aldığı ürünü kameralara göstererek parayı masanın üzerine bıraktı ve dükkandan ayrıldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, sosyal medyada yayılan görüntü 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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