Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda sisin ormanla buluşması görenleri hayran bıraktı

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Eylül 2024 10:42 - Güncelleme: 1 Eylül 2024 10:55 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da orman ve sisin buluşması ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Mest eden sis manzarası dron ile görüntülendi.