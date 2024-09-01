Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda sisin ormanla buluşması görenleri hayran bıraktı
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da orman ve sisin buluşması ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Mest eden sis manzarası dron ile görüntülendi.
Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda yoğun sis etkili oldu.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinden il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahı sisle kaplandı.
Isırganlık ve Esentepe mevkileri ile Yaralıgöz Dağı geçidinde sis ile ormanın buluşması mest eden görüntülere sahne oldu.
2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı'ndaki çam ve köknar ağaçlarını kaplayan sis ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Muhteşem manzara dron ile havadan görüntülendi.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı