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Haberler > Yaşam > Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda sisin ormanla buluşması görenleri hayran bıraktı

Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda sisin ormanla buluşması görenleri hayran bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kastamonu Yaralıgöz Dağı&#039;nda sisin ormanla buluşması görenleri hayran bıraktı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da orman ve sisin buluşması ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Mest eden sis manzarası dron ile görüntülendi.

Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda yoğun sis etkili oldu.

Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda sisin ormanla buluşması görenleri hayran bıraktı - 1. Resim

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinden il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahı sisle kaplandı. 

Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda sisin ormanla buluşması görenleri hayran bıraktı - 2. Resim

Isırganlık ve Esentepe mevkileri ile Yaralıgöz Dağı geçidinde sis ile ormanın buluşması mest eden görüntülere sahne oldu.

Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda sisin ormanla buluşması görenleri hayran bıraktı - 3. Resim

2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı'ndaki çam ve köknar ağaçlarını kaplayan sis ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda sisin ormanla buluşması görenleri hayran bıraktı - 4. Resim

Muhteşem manzara dron ile havadan görüntülendi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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