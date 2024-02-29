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    • Haberler > Yaşam > Sis, dev gökdelenleri yuttu! İstanbul'da kartpostallık manzaralar...

    Sis, dev gökdelenleri yuttu! İstanbul'da kartpostallık manzaralar...

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:

    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul’da sis sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Levent bölgesinde etkili olan sis nedeniyle gökdelenler adeta gökyüzünde kayboldu.

    İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu.

    Sis, dev gökdelenleri yuttu! İstanbul'da kartpostallık manzaralar... - 1. Resim

    Yoğun sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası, dron ile havadan görüntülendi.

    Sis, dev gökdelenleri yuttu! İstanbul'da kartpostallık manzaralar... - 2. Resim

    Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu.

    Sis, dev gökdelenleri yuttu! İstanbul'da kartpostallık manzaralar... - 3. Resim

    Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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