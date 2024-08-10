Kavurucu sıcaklar Demirciler Sokağı'na uğramıyor... Dışarısı yanarken burası serin

Yüksek sıcaklar Ankara'daki Demirciler Sokağı'na uğramıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan sokak 14 vantilatörle serinletiliyor. Nefes almak isteyenler ise girdikleri bu sokaktan oldukça memnun.

Yüksek sıcaklık ve rekor nem bu yazı adeta hapsetti. Vatandaşları nefes alamaz hale getiren havalar bir sokağa ise hiç uğramadı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Demirciler Sokağı yerli ve yabancı turisti sadece tarihi ile değil ferah havasıyla da çekiyor. Turistler sıcaktan etkilenmesin diye konan 14 adet vantilatör ile sokağın üzerine perdelerin çekilmesi gölge bir ortam oluşturdu.

VANTİLATÖRÜN DİBİNDEN AYRILMIYORLAR

Şehrin stresinden uzaklaşarak nefes almak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan tarihi Demirciler Sokağı'nda vantilatörlerin ardından vatandaşların ve esnafın keyfi yerinde.

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Tarihi sokakta esnaflık yapan Hasan Özkan yaptığı açıklamada, “Çok olumlu ve güzel bir şey. Özer başkana teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız ve turistler bu çarşıya geldiği anda alışveriş yapacağım diye vantilatörün dibinden ayrılmıyor. Vatandaş burada kalıyor, alışveriş ediyor ve esnaf memnun” diye konuştu.

Tarihi sokağa alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş ise serinlemeye uğraştığını ve vantilatörlerin bu yaz sıcağında çok iyi geldiğini ifade etti.