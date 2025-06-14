Kebapçılara 'bundan da yapılmaz' dedirtti! Enteresan kebap birinci oldu, yiyenlerden tam not aldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali'nde renkli anlar yaşandı. Düzenlenen yemek yarışmasında "kiraz kebabı" birinci oldu.

Sahil dolgu alanında organize edilen etkinlikte, 60 kadın yarışmacı kiraz temalı yemek, tatlı ve hamur işleriyle jüri karşısına çıktı.

Yarışmacılar; lezzet, sunum, kullanılan malzemeler ve yöresel mutfağa uygunluk gibi kriterlere göre değerlendirildi.

Üç ayrı kategoride yapılan yarışmada dereceye giren isimler belli oldu.

KİRAZDAN KEBAP TAM NOT ALDI

Kirazlı yemek kategorisinde Pelin Gök, hamur işi kategorisinde Emine Toprakal, tatlı kategorisinde ise Şevval Ural birinci oldu.

Yarışmaya "Kirazdan Kebap" isimli yemeğiyle katılan Pelin Gök, jüri üyelerinden tam not aldı.

Kazanan yarışmacılara para ödülü verilirken, yarışma boyunca sahnede renkli anlar yaşandı.

Festivalin mutfak ayağını oluşturan bu etkinlik, izleyicilerden de büyük beğeni topladı.