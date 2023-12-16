Kendisi gibi depremzede kedilere gözü gibi bakıyor

16 Aralık 2023 10:41 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 10:42

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremle yıkımı yaşadı. Depremin etkilediği 11 il adeta enkaza döndü, onbinlerce insan hayatını kaybetti, binlerce hayvan da ya hayatını kaybetti, ya evsiz kaldı ya da enkazlardan sağ çıkarıldı.

Depremin en çok vurduğu Onikişubat ilçesinin Şazibey Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Yalçın ise kendisi gibi depremzede olan kedilere gözü gibi bakıyor.

Kedilere, ‘enkaz’ ismini veren Yalçın, “Bu bölgede enkazdan çıkarılan 15 kedi vardı ve yavru idi. Biz burada büyüttük isimleri enkaz. Kedilerin sahipleri varsa gelip alabilir. Sahipleri hayatta mı bilmiyoruz ama biz şu anda sahiplendik” diye konuştu.