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    Kendisi gibi depremzede kedilere gözü gibi bakıyor

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kendisi gibi depremzede kedilere gözü gibi bakıyor
    Kahramanmaraş, Kedi

    6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremle felaketi yaşayan Kahramanmaraş'ta yaralar hala sarılmaya çalışılıyor. Binlerce insanın hayatını kaybettiği kentte enkazlardan sağ çıkarılan kedilere bakan bir depremzede ise yürekleri ısıttı.

    Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremle yıkımı yaşadı. Depremin etkilediği 11 il adeta enkaza döndü, onbinlerce insan hayatını kaybetti, binlerce hayvan da ya hayatını kaybetti, ya evsiz kaldı ya da enkazlardan sağ çıkarıldı. 

    Kendisi gibi depremzede kedilere gözü gibi bakıyor

    Depremin en çok vurduğu Onikişubat ilçesinin Şazibey Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Yalçın ise kendisi gibi depremzede olan kedilere gözü gibi bakıyor. 

    Kendisi gibi depremzede kedilere gözü gibi bakıyor

    Kedilere, ‘enkaz’ ismini veren Yalçın, “Bu bölgede enkazdan çıkarılan 15 kedi vardı ve yavru idi. Biz burada büyüttük isimleri enkaz. Kedilerin sahipleri varsa gelip alabilir. Sahipleri hayatta mı bilmiyoruz ama biz şu anda sahiplendik” diye konuştu.

     

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