Kilosu 2 bin 500 TL! Fiyatı cep yakıyor ama yazın yok satıyor: Yağ yakıyor, tok hissettiriyor, direnç artırıyor

Kilo vermek, direnç vücut direncini artırmak isteyen ve sindirim sorunları yaşayan vatandaşlar, hastaneler dışında aktarlarda da çözüm arıyor. Fiyatları cep yaksa da, yaz aylarında beyaz çaydan damla sakızına, karahindiba kahvesinden çubuk tarçına pek çok ürün büyük ilgi görüyor. Türkiye'de üretimine 2014 yılında başlanan beyaz çay, yağ yakıcı etkisinin aynı sıra tokluk hissi de vermesi sebebiyle kilosu 2 bin 500 TL'den satılmasına karşın en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Fazla kilolardan kurtulmak ve sıcak havalarda daha enerjik hissetmek isteyen vatandaşlar, doğal ürünlere yöneliyor. Yaz aylarında zayıflamaya, sindirim sistemine ve bağışıklığı güçlendirmeye yönelik bitkisel ürünlere talep arttı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun yıllardır aktarlık yapan Melike Aydoğan; beyaz çay, karahindiba kahvesi, damla sakızı ve çubuk tarçının yüksek fiyatlarına rağmen yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

YAZIN EN ÇOK TALEP BEYAZ ÇAYA: YAĞ YAKIYOR, TOKLUK HİSSİ VERİYOR

Yaz aylarında en fazla talebin beyaz çaya olduğunu belirten Melike Aydoğan, "Beyaz çayın kilosu şu anda 2 bin 500 TL. Yağ yakıcı etkisi yeşil çaya göre daha fazla. Aynı zamanda tokluk hissi veriyor ve vücudun direncini artırıyor. Çok bilinmese de etkisi gerçekten daha yüksek" ifadelerini kullandı.

"KARAHİNDİBA KAHVESİ YAZIN EN ÇOK SATAN ÜRÜNLERDEN"

Son dönemde Karahindiba kahvesine olan ilgiden bahseden Aydoğan, "Karahindiba kahvesi hem tokluk hissi veriyor hem yağ yakıyor. Aynı zamanda kabızlık problemlerine çok iyi geliyor. Yazın en çok satılan ürünler arasında yer alıyor. Enerji verici etkisiyle bilinen ginsenge de büyük talep var. Ginseng genelde balla birlikte tüketiliyor ve az miktarda alınıyor. Kilosu 5 bin lira. Gün içinde daha enerjik hissetmenize yardımcı oluyor ve vücudun vitamin seviyesini artırıyor. Gramla satıyoruz çünkü çok az miktarı bile etkili" açıklamasını yaptı.

DAMLA SAKIZININ KİLOSU 10 BİN TL'YE SAYILIYOR

Mide problemleri yaşayanların en çok tercih ettiği ürünlerden olan damla sakızının fiyatı cep yakıyor. Aydoğan, "Damla sakızının kilosu 10 bin TL. Gastrit, reflü, mide yarası ve mide ekşimesine çok iyi geliyor. Dövülüp balla karıştırılarak tüketiliyor ya da doğrudan sakız gibi çiğnenebiliyor" şeklinde konuştu.

"ÇUBUK TARÇINI ŞEKERİ DENGELİYOR, TATLI KRİZİNİ AZALTIYOR"

Tatlı ihtiyacını bastırmak isteyenlerin çubuk tarçına yöneldiğini belirten Aydoğan, "Çubuk tarçını genelde şeker hastalarına veriyoruz. Şekeri dengeliyor, tatlı krizlerini azaltıyor. Aynı zamanda zayıflatıcı etkisi de var. Detoks suyu olarak kullanılıyor. Onun da kilosu 850 TL. Fiyatı daha uygun olan kırkkilit otunun da hem harici hem dahili kullanımla etkili. Bu ot, sırt ağrısına ve fıtıklara çok iyi geliyor. Kaynatılıp püre haline getiriliyor ve sırta sürülüyor. İçildiğinde ise vücuttaki iltihaba iyi geliyor" dedi.

"SİNAMEKİ VE AÇLIK OTU DA ÇOK GİDİYOR"

Mevsimsel ürün tercihlerine de değinen Melike Aydoğan, "Yazın daha çok yeşil çay, çubuk tarçın ve beyaz çay satılıyor. Kışın ise hatme çiçeği, ıhlamur, ebe gümeci gibi ürünler ön planda. Şu sıralar sinameki ve açlık otu da çok gidiyor. Onları da genelde kabızlık sorunları için veriyoruz" ifadelerini kullandı.