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Bu tavuklar hayat kurtarıyor! Saatte 60 günde ortalama bin tane yiyorlar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu tavuklar hayat kurtarıyor! Saatte 60 günde ortalama bin tane yiyorlar...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta artan Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) vakaları sonrası vatandaşlar, bahçelerine tavuk salarak kenelerle doğal yöntemle mücadele ediyor. Cumhuriyet Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, bir tavuğun saatte ortalama 60 kene yediğine dikkat çekti.

Tavuklarla kenelere karşı korunmaya çalışan Hakan Yıldırım, avlanma sebebiyle keklik, bıldırcınların sayısı azalınca kenelerin arttığını kaydetti. Yıldırım “Tavuklar, kene gibi zararlı böcekleri yediği için biz de kendimizi güvende hissediyoruz. Tavuklar bir nevi kenesavar. Tavukları saldık, kenelerden kurtulduk” dedi.

Kırım Kongo'ya karşı Kenesavar tavuklar! Bir saatte 60 tane yiyorlar - 1. Resim

"BİR TAVUK SAATTE 60 KENE YİYOR"

Cumhuriyet Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, bir tavuğun saatte ortalama 60 kene yediğine dikkat çekip “Son yıllarda kene vakalarının artışında en büyük faktörlerden biri küresel ısınmadır. Uygun şartlarda bir tavuğun günde ortalama bin kene yiyebileceği görülmektedir. Küçük bahçeler için tavuklar önerilebilir. Fakat bu tavukların ilaçlanarak bahçeye salınmasını tavsiye ediyoruz. Geniş arazilerin kimyasallarla ilaçlanarak kenelerle etkili şekilde mücadele edilmesi de pek mümkün değildir” dedi.

Kırım Kongo'ya karşı Kenesavar tavuklar! Bir saatte 60 tane yiyorlar - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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