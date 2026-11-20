"ENERJİ VERİYOR, VÜCUDU SICAK TUTUYOR"

İçerisindeki bol ceviz ve çeker miktarı nedeniyle enerji veren helvanın kış aylarında vücudu sıcak tuttuğunu da belirten Kuvan, "Kışın bu helva çok fazla tercih ediliyor. Hem enerji veriyor, hem vücudu sıcak tutuyor. Bu nedenle vatandaşlar seve seve tüketiyor. Yazın dışarıdan gelenler, yabancılar ve Ordu'nun gurbetçileri alıyor, kışın ise bizim yerli vatandaşımız daha çok helva tüketiyor" diye konuştu.