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Kızılay'ın 2024 Kurban Kampanyasında öncelik depremzedeler ve Gazze'ye olacak

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Kızılay&#039;ın 2024 Kurban Kampanyasında öncelik depremzedeler ve Gazze&#039;ye olacak

Yaşam Haberleri

“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla 2024 Kurban Kampanyasına vekalet almaya başlayan Kızılay, vekâlet bedellerini yurt içinde 11.750 TL, Gazze’deki mağdurlar için 11.750 TL ve yurt dışı için 4.300 TL olarak belirledi.

Hayırseverler kurban vekâletlerini, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama, fast/eft/havale ile hesap numaralarına, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebiliyorlar.

Kurban paylarının dağıtımlarında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler Kızılay’ın öncelikleri arasında olacak. Kurban payları, kavurma konservesinin yanı sıra aşevlerinde yapılacak hazırlıklarla da sıcak yemek olarak ulaştırılacak.

GAZZE İÇİN AYRI PLANLAMA YAPILDI

Kızılay'ın 2024 Kurban Kampanyasında öncelik depremzedeler ve Gazze'ye olacak - 1. Resim

Gazze’deki çatışma mağdurları için ise özel bir planlama yapıldı. Kızılay, hayırseverlerin Gazze için verdiği kurban vekaletlerinin kesimlerini bölgede kısıtlı imkanlar yaşandığı için Türkiye’de yapacak. Gazze için verilen vekaletlerin kurban paylarından da kavurma konservesi yapacak olan Kızılay, konserveleri İyilik Gemileriyle bölgeye gönderecek. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak.

Kızılay’ın yürüttüğü model sayesinde vekaleti alınan kurbanlıklar veteriner hekimler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, hijyenik şartlarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik edecek. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine e-posta ve SMS ile bilgi verilecek.

Düzenleyen:  - Yaşam
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