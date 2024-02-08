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    • Korona döneminde peynir ekmek gibi yediler! 'Doğal antibiyotik' ama kimse bilmiyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Korona döneminde peynir ekmek gibi yediler! &#039;Doğal antibiyotik&#039; ama kimse bilmiyor
    Siirt, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Siirtlilerin koronavirüs salgını zamanında sık sık tükettiği normal zamanlarda da sofralarından eksik etmediği şifa deposu 'kurut' alıcısını bekliyor. 'Doğal antibiyotik' olarak nitelendirilen, tansiyon, şeker ve kalp gibi hastalıklara iyi gelen kurutun kilosu ise 150 lira.

    Uzun süre muhafaza etmek amacıyla yoğurdu kurutma yöntemi ile üretilen kurut, emziren annelerin sütünü artıyor ve doğal antibiyotik olarak nitelendiriliyor.

    Kendine özgü tadıyla zamanın en çok tüketilen ürünlerin başında geldiğini ve son zamanlarda ürüne olan ilginin azaldığını belirten Siirt esnafından Hasan Akgül; kurutun tansiyon, şeker, kalp gibi hastalıklara iyi geldiğini söyledi.

    Korona döneminde peynir ekmek gibi yediler! 'Doğal antibiyotik' ama kimse bilmiyor

    SOFRALARDAN EKSİK OLMUYOR

    Kurutun özellikle soğuk geçen kış günlerinde sofralardan eksik olmadığını belirten Akgül, koronavirüs salgını döneminde sık sık tüketildiğinin de altını çizerek şunları söyledi:

    "Yüksek iklimli yaylalarda tereyağı yayıktan yapıldığı zaman yayığın altında kalan ayran ilk önce süzülüyor, odun ateşinde süzüldükten sonra kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra şu kıvama alıyor. Bu da bir çeşit kuruttur. Bunun içinde katkı maddesi olarak bir tek kaya tuzu var. Kaya tuzuyla şu şekli alıyor. Ondan sonra güneşte kurutuluyor. Güneşte kurutulduğu zaman bakterilerle birlikte kurutuluyor. Laktik bakteri denilen bir bakteri türü bu ürüne ilave edildiği zaman daha da zenginleşiyor.

    Korona döneminde peynir ekmek gibi yediler! 'Doğal antibiyotik' ama kimse bilmiyor

    KİLOSU 150 LİRA

    Kurutun tıbben açıklanmış faydaları var. Özellikle anne üstüne faydalıdır. Doğal antibiyotik diyebiliriz. Korona döneminde biz bunu çok tükettik. Bağışık sistemini gerçekten de kuvvetlendiriyor. Hastalıklarla savaşıyor.

    Korona döneminde peynir ekmek gibi yediler! 'Doğal antibiyotik' ama kimse bilmiyor

    Bir nevi ilaçtır, yani doğal bir ilaçtır. Fiyatları şuanda kilogramı 150 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Toptan 150 liraya veriyoruz. Perakende ise kilo işi 200 liraya veriyoruz."

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Siirt
    Haberler > Yaşam > Korona döneminde peynir ekmek gibi yediler! 'Doğal antibiyotik' ama kimse bilmiyor
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