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Küçük bir çocuk hayatını değiştirdi! 35'inden sonra Wolverine oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da Özer Tetik'in hayatı bir çocuğun kendisini "Wolverine" karakterine benzetmesiyle değişti. Tetik imaj değişikliğine gitti ve zamanla "Yerli Wolverine" olarak tanınmaya başlandı. Şimdilerde ise iş yerinde ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozlarıyla ilgi çekiyor.

Adana'da yaşayan vücut geliştirme antrenörü 39 yaşındaki Özer Tetik, yaklaşık 3 yıl önce oynadığı diziden ayrılmasının ardından imaj değişikliğine giden Tetik, "Wolverine" karakterine benzediğini,küçük bir çocuğun kendisini gördüğünde yaşadığı şaşkınlık üzerine tesadüfen fark etti.

İnternet üzerinden karakteri inceleyen, yüz tipi ve vücut hatlarının benzer olduğunu gören Tetik, bir süre sonra çevresinde de benzer tepkiler almaya başladı.

Küçük bir çocuk hayatını değiştirdi! 35'inden sonra Wolverine oldu - 1. Resim

ÖZEL PENÇE YAPTIRDI

Bu benzerlikten memnuniyet duyan Özer Tetik, imajında yaptığı ufak değişiklik ve özel olarak yaptırdığı pençe figürüyle zamanla "Yerli Wolverine" olarak tanınmaya başlandı.

Küçük bir çocuk hayatını değiştirdi! 35'inden sonra Wolverine oldu - 2. Resim

Türkiye'nin çeşitli illerinde bu karakterle organizasyonlara katılan, özellikle gençlerden yoğun ilgi gören Tetik, sosyal medyada ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozları ve hareketleriyle her kesimin dikkatini çekiyor.

Küçük bir çocuk hayatını değiştirdi! 35'inden sonra Wolverine oldu - 3. Resim

HER ŞEY FİLM SETİNDEN SONRA BAŞLADI

"Yerli Wolverine" Özer Tetik, 3 yıl önce oyunculuk yaptığı bir dizide yönetmenin talebi üzerine uzun süre bıyık bıraktığını anlattı.

 

Küçük bir çocuk hayatını değiştirdi! 35'inden sonra Wolverine oldu - 4. Resim

Sette birçok kişinin bu tarz bir imaja sahip olduğunu belirten Tetik, "Nereye baksam sakallı, bıyıklı adamlar görüyordum. Sakal, bıyık bırakan ünlü olmaya çalışıyor diye düşündüm ve kendime 'Özer sen bu bıyıkları kes' dedim. Setimiz bitti, bıyıklarımı kestim. İlerleyen zamanlarda iş yerine gittim ve mola sırasında 9 yaşlarında bir çocuk bana 'abi sen aynı Wolverine'e benziyorsun' dedi. Bende açtım bir karaktere, bir kendime baktım. 'Ben buyum' dedim" diye konuştu.

Küçük bir çocuk hayatını değiştirdi! 35'inden sonra Wolverine oldu - 5. Resim

"3 SENEDİR WOLVERİNE MODUNDAYIM"

Tetik, karakterin yüz, vücut tipiyle ve tarzıyla kendisine benzemesine oldukça şaşırdığını ve bunun hoşuna gittiğini dile getirdi.

Küçük bir çocuk hayatını değiştirdi! 35'inden sonra Wolverine oldu - 6. Resim
Wolverine karakterine benzemek için bir çaba göstermediğini vurgulayan Tetik, şunları söyledi:

Küçük bir çocuk hayatını değiştirdi! 35'inden sonra Wolverine oldu - 7. Resim

Ben doğallığımla benziyorum. Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu. Yaklaşık üç senedir 'Wolverine' modundayım ve gençlerin hoşuna gidiyor.

'Wolverine buralarda' diyerek fotoğraf çektirmeleri, yolda yürürken yanıma gelip İngilizce konuşmaları beni mutlu ediyor. Dışarıya çıktığımda görenler şaşkınlık içerisinde kalıyor. Bir alışveriş merkezine gidiyorum, daha girmeden insanlar bakmaya başlıyor. Kapıdaki güvenlikler 'bu o değil mi?' diyerek birbirini dürtüyorlar.

Küçük bir çocuk hayatını değiştirdi! 35'inden sonra Wolverine oldu - 8. Resim

Ellerinden bıçak çıkan adam geldi diyorlar. Üçüncü kata çıkana kadar en az 30 kişi fotoğraf çektirmek istiyor. Çarşıda gezerken, otobüse binerken veya iş yerine giderken bu tarz güzel tepkiler alıyorum

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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