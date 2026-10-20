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Yaşam

Kur’an kursundan çıktı, 7 gündür kayıp! Muhammed Gören her yerde aranıyor

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Kur’an kursundan çıktı, 7 gündür kayıp! Muhammed Gören her yerde aranıyor
Başlık ResmiKur’an kursundan çıktı, 7 gündür kayıp! Muhammed Gören her yerde aranıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kur’an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan 14 yaşındaki Muhammed Gören’den 7 gündür haber alınamıyor. Çocuklarını bulmak için Mersin’e kadar giden aile, gözü yaşlı şekilde yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istedi.

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Edinilen bilgilere göre olay, Cizre'nin Cafer-i Sadık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki Cafer-i Sadık Yatılı Erkek Kur'an Kursunda eğitim gören Silopi nüfusuna kayıtlı 14 yaşındaki Muhammed Gören, 7 gün önce kurstan ayrıldı.

SOKAK SOKAK ARADILAR

Çocuğun eve dönmemesi üzerine endişelenen Gören ailesi, emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama ve inceleme başlatırken, aile de kendi imkânlarıyla sokak sokak çocuklarını aramaya başladı. Çocuğun Mersin'de görüldüğü yönündeki ihbar ve iddialar üzerine kente giden aile üyeleri, burada da yürüttükleri arama çalışmalarından bir sonuç alamadı.

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Gözü yaşlı aile, hayatından endişe duydukları evlatlarının bir an önce bulunması için yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım istedi. Muhammed Gören'i görenlerin veya yerini bilenlerin kolluk kuvvetleri ve kendilerine ulaşmaları çağrısında bulunuldu. Emniyet güçlerinin kayıp çocuğu bulmak için başlattığı çok yönlü inceleme devam ediyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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