Kurbanın kabul olması onların ustalığına bağlı! En iyi bıçaklar için mesaiyi arttırdılar

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, kurbana acı çektirmemek bıçaklarını keskinleştirmek isteyenler bıçakçıların yolunu tuttu.

Türkiye genelinde bıçak bileme ustalarının mesaisi artarken dükkanlarda yoğunluk yaşandı.

Yoğunluğun yaşandığı bıçakçılara gelenlerin kimisi de Kurban Bayramı için yeni bıçak alıyor.

Kurbanlıklarını alan ve kesim esnasında hayvanların eziyet çekmemesi için körelen bıçak ve et satırlarını keskinletmek isteyen vatandaşları ustalar geç kalmamaları için uyarıyor.

Bir resimle başladı... Almanya'da bu işi yapan tek Türk! 53 bin TL'den başlıyor

Bileme işlemlerinin son günlere bırakılmaması yönünde uyaran bıçak ustaları, müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve uzun kuyrukların önüne geçmek için randevu sistemiyle çalışmaya başladı.

Müşteriler, getirdikleri bıçakların karşılığında fiş alarak, en geç iki gün içerisinde bıçaklarını alıyor.

Gaziantep'te 40 yıldır bıçak ustalığı yapan Ali Ekiciler, esnaf olarak kurban kesiminde kullanılacak bıçaklara yönelik talepleri karşılamak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bıçak bileme işlemine rağbet olduğunu ifade eden Ekiciler şunları ifade etti:

"Şu anda yoğunluğumuz başladı. Vatandaşlarımızın bıçaklarını erken getirmeleri kendileri için daha iyi olur. Bizim yoğunluğumuz olduğu için vatandaşlarımız bıçaklarını daha iyi ve daha temiz almak istiyorlarsa erken getirecekler.

Bıçaklarını erken getirmeleri hem kendileri hem de bizim için daha iyi olur. Yoğunluk olmadan bir an önce bıçaklarını getirsinler ve keskinletsinler. Çünkü bayram yaklaştıkça bayağı yoğunluk oluyor.

Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Vatandaş bıçağını getiriyor, bir veya iki gün sonra bıçaklarını kendilerine teslim ediyoruz. Bayram yoğunluğumuz başladı.

Bıçak bileme işlemlerimize devam ediyoruz. Birkaç gün içinde de keskinletip vatandaşlarımıza teslim ediyoruz.

Arife günü gece yarısına kadar da mesaimiz devam ediyor. Allah'a hamd olsun Kurban Bayramı öncesinde oluşan yoğunluğu yıl boyunca bekliyoruz"