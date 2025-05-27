Kurbanın kabul olması onların ustalığına bağlı! En iyi bıçaklar için mesaiyi arttırdılar
Kurban kesimi yapacak olanlar körelen bıçakları için harekete geçti. Bıçakları keskinleştirmek için bileme işlemi yapılan dükkanların yolu tutulurken, bıçak ustaları da mesailerini artırdı. Bayrama sayılı günler kala kimileri de en iyi kurban bıçaklarını almak için çarşı pazar dolaşıyor, kimileri de ustalardan randevu alarak sıraya giriyor. Bıçak ustaları kurban kesecek olanları uyarıyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, kurbana acı çektirmemek bıçaklarını keskinleştirmek isteyenler bıçakçıların yolunu tuttu.
Türkiye genelinde bıçak bileme ustalarının mesaisi artarken dükkanlarda yoğunluk yaşandı.
Yoğunluğun yaşandığı bıçakçılara gelenlerin kimisi de Kurban Bayramı için yeni bıçak alıyor.
Kurbanlıklarını alan ve kesim esnasında hayvanların eziyet çekmemesi için körelen bıçak ve et satırlarını keskinletmek isteyen vatandaşları ustalar geç kalmamaları için uyarıyor.
Bileme işlemlerinin son günlere bırakılmaması yönünde uyaran bıçak ustaları, müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve uzun kuyrukların önüne geçmek için randevu sistemiyle çalışmaya başladı.
Müşteriler, getirdikleri bıçakların karşılığında fiş alarak, en geç iki gün içerisinde bıçaklarını alıyor.
"ARİFE GÜNÜ GECE YARISINA KADAR DA MESAİMİZ DEVAM EDİYOR"
Gaziantep'te 40 yıldır bıçak ustalığı yapan Ali Ekiciler, esnaf olarak kurban kesiminde kullanılacak bıçaklara yönelik talepleri karşılamak için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bıçak bileme işlemine rağbet olduğunu ifade eden Ekiciler şunları ifade etti:
"Şu anda yoğunluğumuz başladı. Vatandaşlarımızın bıçaklarını erken getirmeleri kendileri için daha iyi olur. Bizim yoğunluğumuz olduğu için vatandaşlarımız bıçaklarını daha iyi ve daha temiz almak istiyorlarsa erken getirecekler.
Bıçaklarını erken getirmeleri hem kendileri hem de bizim için daha iyi olur. Yoğunluk olmadan bir an önce bıçaklarını getirsinler ve keskinletsinler. Çünkü bayram yaklaştıkça bayağı yoğunluk oluyor.
Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Vatandaş bıçağını getiriyor, bir veya iki gün sonra bıçaklarını kendilerine teslim ediyoruz. Bayram yoğunluğumuz başladı.
Bıçak bileme işlemlerimize devam ediyoruz. Birkaç gün içinde de keskinletip vatandaşlarımıza teslim ediyoruz.
Arife günü gece yarısına kadar da mesaimiz devam ediyor. Allah'a hamd olsun Kurban Bayramı öncesinde oluşan yoğunluğu yıl boyunca bekliyoruz"
"HAYVANIN MURDAR OLMAMASI İÇİN BIÇAĞIN KESKİN OLMASI LAZIM"
Hayvanlara eziyet edilmemesi ve hayvanın murdar edilerek kurbanın ibadetinin tehlikeye sokulmaması için bıçağın keskinletilmesi gerektiğini belirten Ekiciler, "Bıçakların keskinletilmesi önemlidir. Çünkü bıçağı keskinletmezseniz kurban kesiminde sıkıntı yaşanır. Kurban ibadettir. Bu ibadeti yerine getirirken bir canlıyı kesiyoruz. O hayvana eziyet etmemek ve hayvanın murdar olmaması için bıçağın keskin olması lazım. Bıçak keskin olursa hayvan eziyet çekmez. Hayvan kesen kişi de eziyet çekmez ve zorluk yaşamaz" şeklinde konuştu.