Kurtarma misyonu başarısız! NASA'nın Swift teleskobu atmosfere girerek yanacak

NASA'nın Neil Gehrels Swift Uzay Teleskobunun dünya atmosferine girip parçalanmasını önlemek için başlattığı görev başarısız oldu. Teleskobun kontrolsüz biçimde dünya atmosferine gireceği belirtildi.

2004 senesinde alçak Dünya yörüngesine fırlatılan Neil Gehrels Swift Uzay Teleskobunu, artan güneş hareketleri ve atmosferik sürtünme sebebiyle son dönemde süratle yörünge kaybetmeye başladı.

NASA, teleskobun bu senenin ilerleyen zamanlarında atmosfere girip parçalanmasını önlemek amacıyla Arizona merkezli Katalyst Space Technologies firmasıyla 30 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

FIRLATMADAN KISA SÜRE SONRA SORUN YAŞADI

Kurtarma planı çerçevesinde, Katalyst tarafından geliştirilen "LINK" isimli uzay aracının Swift ile kenetlenmesi ve teleskobu aylar içerisinde daha yüksek bir yörüngeye taşıması amaçlanıyordu. 3 Temmuz'da Northrop Grumman'ın Pegasus XL roketiyle fırlatılan LINK, fırlatmadan kısa bir süre sonra yönelim ve oryantasyon (yönelim kontrolü) problemleri yaşamaya başladı.

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Mühendislerin yazılım güncellemelerine ve uzay aracının kendi etrafındaki dönme süratini yavaşlatma çabalarına karşın yönelim kontrol sistemindeki arızalar engellenemedi.

NASA, meydana gelen teknik sorunlar sebebiyle yörünge yükseltme görevini resmi olarak sonlandırdığını duyurdu.

"RİSKLİ GÖREVLER DENENMEYE DEĞER"

NASA Yöneticisi Jared Isaacman yaptığı açıklamada, amaçlanan sonuca ulaşılamadığını fakat potansiyel getirisi yüksek olan bu tür riskli görevlerin denenmeye değer olduğunu söyledi.

Yörünge yükseltme hamlesi iptal edilse de LINK uzay aracının Swift teleskobuna yaklaşma ve kenetlenme teknolojilerini test etmek için manevralarını sürdüreceği kaydedildi.

SONRAKİ GÖREVLERE REHBERLİK EDECEK

Katalyst Space Üst Yöneticisi Ghonhee Lee ve NASA Astrofizik Bölümü Direktörü Shawn Domagal-Goldman, kısa zamanda geliştirilen bu ilk niteliğindeki görevden elde edilecek verilerin gelecekteki uydulara servis sağlama ve kurtarma operasyonlarına rehberlik edeceğini ifade etti.

Evrendeki en güçlü patlamalar olan gama ışın patlamalarını incelemek amacıyla tasarlanan Swift teleskobunun, kontrolsüz biçimde atmosfere girerek parçalanması bekleniyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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