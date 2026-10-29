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Yaşam

Kurtuluş Savaşı’nda hiç şehit vermedi! 2 binden fazla nüfuslu kasabadaki ‘Ekmek Ocağı’nın inanılmaz hikâyesi

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Kurtuluş Savaşı’nda hiç şehit vermedi! 2 binden fazla nüfuslu kasabadaki ‘Ekmek Ocağı’nın inanılmaz hikâyesi

Yozgat’ta Çiğdemli Kasabası'nda Molla Ali'nin eski evi olarak bilinen mekânın hikayesi herkesi şaşırtıyor. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi savaşlarda hiç şehit vermeyen ev yıllar içinde ‘Ekmek ocağı’ olarak anıldı. İşte askere gidecek gençlerin yemek yiyerek uğurlandığı ev hakkında ilginç rivayet…

Kurtuluş Savaşı’nda hiç şehit vermedi! 2 binden fazla nüfuslu kasabadaki ‘Ekmek Ocağı’nın inanılmaz hikâyesi

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı 2 bin 271 nüfuslu Çiğdemli Kasabası'nda halk arasında "ekmek ocağı" olarak anılan evin hikâyesi duyanları hayrete düşürüyor.

Kurtuluş Savaşı’nda hiç şehit vermedi! 2 binden fazla nüfuslu kasabadaki ‘Ekmek Ocağı’nın inanılmaz hikâyesi

SADECE 3’Ü SAĞ DÖNDÜ

1914 yılında yaşandığı anlatılan bir olaya göre; seferberlik döneminde bölgeden yaklaşık 80 kişi askere giderken, bu evden askere gönderilen üç kişinin tamamı sağ salim geri döndü. Bölgedeki diğer ailelerin kayıplar yaşadığı dönemde üç kardeşin sağ salim dönmesi, evin halk arasında özel bir konuma sahip olmasına neden oldu. Zamanla askere gidecek gençler, bu evden ekmek yiyerek yola çıkmaya başladı ve bu ev "Ekmek ocağı" olarak anıldı.

Kurtuluş Savaşı’nda hiç şehit vermedi! 2 binden fazla nüfuslu kasabadaki ‘Ekmek Ocağı’nın inanılmaz hikâyesi

"BURASI OCAK OLARAK KABUL EDİLİYOR”

Kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam eden bu hikayeye ilişkin konuşan kasaba halkından 68 yaşındaki Faruk Çelik, şunları söyledi:

Konuştuğumuz yer Molla Ali'nin eski evleri. Tarihe göre buradan Yemen'e gidenler, harbe gidenler sağ salim döndü. Dönmüş, onun şimdi burası ocak olarak kabul ediliyor. Evlatlar da, torunlar da aynı töreyi devam ettiriyor. Buradan her asker devresi yemek alıyor, lokma yiyor, gidiyor.

Kurtuluş Savaşı’nda hiç şehit vermedi! 2 binden fazla nüfuslu kasabadaki ‘Ekmek Ocağı’nın inanılmaz hikâyesi

EKMEK YEDİ, GERİ DÖNDÜ

63 yaşındaki Birol Palabıyık ise 1984 yılında askere gitmeden önce bu ocaktan ekmek yediğini ve görevini tamamladıktan sonra kasabasına döndüğünü belirterek, geleneğin günümüzde de sürdürüldüğünü söyledi.

Palabıyık, "Çiğdemli Kasabası'nda doğma büyümeyim. Eski adıyla Sorgun Köyü olarak geçer. 1984 yılında askere gittim. Bu ocaktan ekmek yedim. Ve doğuda da görev yapmama rağmen sağ salim çıktım, geri kasabama geldim.

Kurtuluş Savaşı’nda hiç şehit vermedi! 2 binden fazla nüfuslu kasabadaki ‘Ekmek Ocağı’nın inanılmaz hikâyesi

GAZİYİ ARAŞTIRIRKEN HİKAYEYİ DUYDU

Araştırmacı yazar Osman Karaca da Yozgat çevresinde yaptığı araştırmalar sırasında Çiğdemli Kasabası'ndaki ekmek ocağının hikâyesini öğrendiğini anlattı. Bir gazinin hayatını araştırırken kasaba halkının kendisine bu ocaktan söz ettiğini belirten Karaca, geleneğin savaş yıllarına dayandığını ifade etti.

Kurtuluş Savaşı’nda hiç şehit vermedi! 2 binden fazla nüfuslu kasabadaki ‘Ekmek Ocağı’nın inanılmaz hikâyesi

"BU OCAKTAN ŞEHİT VERİLMEMİŞ “

Karaca, "Yozgat çevrelerinde araştırma yaparken Çiğdemli Kasabası'na da gittim. Orada bir gazinin hayatını araştırırken dediler ki bana, ‘Bizim bir ekmek ocağımız var.' Ekmek ocağının hikâyesi ne, dedim. Dediler ki, 1. Dünya Savaşı'na ve Kurtuluş Savaşı'na katılan askerlerden hemen hemen her evden şehit verirken bu ocaktan şehit verilmemiş. Bunun üzerine köyden askere gidenler, ‘Bu evin askerleri sağ salim döndü. Buradan ekmek yersek biz de sağ salim döneriz.' düşüncesiyle oradan ekmek yemeden askere gitmemişler.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yozgat
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