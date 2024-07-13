Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Maltepe'de gençlerin kavgasında silahlar konuştu! Yaralılar var

Maltepe'de gençlerin kavgasında silahlar konuştu! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Maltepe&#039;de gençlerin kavgasında silahlar konuştu! Yaralılar var
İstanbul Maltepe, Kavga, Yaralılar, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maltepe'de iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma büyüdü. Silahların konuştuğu kavgada 3 kişi yaralandı.

İstanbul Maltepe'de saat 23.00 sıralarında iki arkadaş grubu arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruplar arasında silahlar konuştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada 3 kişi vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri kavganın gerçekleştiği yerde bölgeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğrenciler sınavdayken okul binası çöktü! Ölü sayısı artıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahramanmaraş günün ilk ışıklarıyla sallandı! Verileri AFAD paylaştı - YaşamKahramanmaraş'ta deprem! Verileri AFAD açıkladıEn kurak Haziran'ı yaşadık! - YaşamEn kurak Haziran'ı yaşadık!Gurbetçi görevini yaptı, tatile geliyor! Kapıkule yine rekor kırdı... - YaşamGörev tamamlandı!Seyyide Ferayi Arvas dualarla defnedildi - YaşamSeyyide Ferayi Arvas dualarla defnedildiBursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, rögarlar taştı - YaşamBursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, rögarlar taştıÇığ altında kalmıştı! Cesedi 22 yıl sonra bulundu - YaşamÇığ altında kalmıştı! Cesedi 22 yıl sonra bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...