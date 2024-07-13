Maltepe'de gençlerin kavgasında silahlar konuştu! Yaralılar var

Maltepe'de iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma büyüdü. Silahların konuştuğu kavgada 3 kişi yaralandı.

İstanbul Maltepe'de saat 23.00 sıralarında iki arkadaş grubu arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruplar arasında silahlar konuştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada 3 kişi vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri kavganın gerçekleştiği yerde bölgeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.