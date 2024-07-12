Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Malatya’da aile vahşeti: 17 yaşındaki genç babasını öldürdü, ağabeyi yaralı

Malatya’da aile vahşeti: 17 yaşındaki genç babasını öldürdü, ağabeyi yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Malatya’da aile vahşeti: 17 yaşındaki genç babasını öldürdü, ağabeyi yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç babası ile kardeşini av tüfeği ile vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kurtarılamadı.

Feci olay, 11.20 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. 

KAVGANIN NEDENİ ARAZİ MESELESİ ÇIKTI

İddiaya göre, Doğukan Avcı (17) ile babası Hanifi Avcı (61) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Doğukan Avcı tüfekle ateş açtığı babası Hanifi Avcı ile abisi Burak Avcı'yı (23) yaraladı. 

BABA HASTANEDE VEFAT ETTİ

Karın bölgesine isabet alarak ağır yaralanan baba Avcı kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Doğukan Avcı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı ağabey Burak Avcı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'dan stoper hamlesi! Jordan Torunarigha ile görüşmelere başlandıYüzme havuzunun klorlama çukuruna düşen kız çocuğu zehirlendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
75 ilde silah kaçakçılarına 'Mercek-21' operasyonu! Yüzlerce kişi kişi yakalandı - Gündem75 ilde silah kaçakçılarına 'Mercek-21' operasyonuMeteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Sıcak kavuracak, sağanak devam edecek - GündemSıcak kavuracak, sağanak sürecekİstanbullu sıcaktan uyuyamıyor! Nem yüzde 90'a ulaştı - Gündemİstanbullu sıcaktan uyuyamıyor! Nem yüzde 90'a ulaştıBaşıboş köpeklerle ilgili teklif Meclis'te! Belediyelere 4 yıl süre - GündemBaşıboş köpeklerle ilgili teklif Meclis'teDolandırıcılıkta yeni seviye! Bir devre mülk odasını 52 bin kişiye satmışlar - GündemBir devre mülk odasını 52 bin kişiye satmışlarAydın'da kağıt fabrikası alev alev! Dün başlayan yangına müdahale sürüyor - GündemSöndürülen yangın yeniden başladı! Fabrika alevlere teslim
Sonraki Haber Yükleniyor...