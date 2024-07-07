İzmir'de cinayet dehşeti! Öldürüp cesedinin başında bekledi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmir'de Türkiye'yi derinden sarsan bir cinayet dehşeti yaşandı. Urla ilçesinde M.E. isimli bir şahıs, Cem Hortum'u kız arkadaşıyla birlikte gördü. Arkadaşının yanında gördüğü Cem Hortum'u pompalı tüfekle kalbinden vurarak öldüren zanlı, cesedin başında polisi arayarak bekledi. İlk ifadeleri ortaya çıkan zanlının, daha önce de cinayet işlediği ve 16 sene cezaevinde kaldığı belirtildi.
Türkiye, kıskançlık cinayetleriyle sarsılmaya devam ediyor. Bir cinayet dehşeti de İzmir'de yaşandı.
Cinayet, İzmir'in Urla ilçesi Neyzen Teyfik Caddesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.
KIZ ARKADAŞINI O ADAMLA GÖRDÜ
Edinilen bilgiye göre M.E. (41), bir süre önce tanıştığı ve arkadaşı olan kadın ile balıkçılık yapan Cem Hortum'u (35) birlikte gördü.
Hortum'un telefon numarasını alan ve kendisini arayan M.E., daha sonra konuşmak için bir araya geldi.
KALBİNDEN VURDU, POLİSİ ARADI
Sahilde buluşan ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce M.E., yakında bulunan bir karavandan av tüfeğini alarak Hortum'a ateş etti.
Karnından ve kalbinden vurulan Hortum yere yığılırken, M.E. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.
CESEDİN BAŞINDA BEKLEDİ
Cesedin yanında bekleyen M.E., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu ve suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.
Cem Hortum'un ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan Hortum'un ifadesinde, "Kendisini arkadaşımın yanında gördüm. Konuşmak için telefonla arayıp yanıma çağırdım.
Beni tehdit etti. Bir şey yapacak diye korktum. Tüfekle ateş edip öldürdüm" dediği öğrenildi.
MEĞER İLK CİNAYETİ DEĞİLMİŞ!
Cinayet zanlısı M.E.'nin daha önce de bir kişiyi öldürmek suçundan 16 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı