Aralık ayının ilk haftası ile beraber yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkileyecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Balkanlardan gelecek olan ve etkisinin 3 gün sürmesi beklenen soğuk hava dalgasına karşı uyarılarda bulunurken, 'İstanbul'da kar yağacak mı' sorusuna cevap verdi.

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Türkiye kış ayları ile beraber soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Yurdun birçok noktasında dondurucu soğuklar ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojiden peş peşe açıklamalar gelirken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Marmara Bölgesi'ne kar geliyor: Orhan Şen '3 gün sürecek' diyerek tarih verdi

SOĞUK BALKANLAR'DAN GELİYOR

Balkanlardan yurda girecek ve birçok bölgeyi etkisi altına alacak yeni soğuk hava dalgasına dikkat çeken uzman isim, "Önümüzdeki hafta başından itibaren 3 gün Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisine girecek" ifadelerini kullandı.

Marmara Bölgesi'ne kar geliyor: Orhan Şen '3 gün sürecek' diyerek tarih verdi

TARİH VERDİ

Şen, soğuk havanın Türkiye'nin her tarafını saracağını vurgulayarak, "Trakya'da kar yağışı olması ihtimali yüksek. 30 Kasım akşamından itibaren ayın 1'i, 2'si ve 3'ünde etkili olacak" dedi.

Haftanın başlangıcından itibaren Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Marmara'da sıcaklığın düşmesiyle beraber kar yağışının görüleceğini söyleyen Şen, "Karadeniz iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da benzer bir kar yağışı görülüyor" şeklinde konuştu.

Marmara Bölgesi'ne kar geliyor: Orhan Şen '3 gün sürecek' diyerek tarih verdi

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Marmara'nın güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğinin altını çizen Orhan Şen, "Bu gelen soğuk hava dalgasında İstanbul'da kar yağışı olmayacak. Düzce, Bursa, Balıkesir'de olacak ama İstanbul'da kar yağışı yok" dedi.

Marmara Bölgesi'ne kar geliyor: Orhan Şen '3 gün sürecek' diyerek tarih verdi

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak, kuvvetli yağış ve kar nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün, Antalya için gök gürültülü sağanak, Kastamonu, Nevşehir, Sivas, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Bartın için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.

Giresun, Ordu, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Rize, Samsun ve Trabzon için bugün ve yarın kuvvetli yağış ve kar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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