Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli fırtına ve yağış uyarısının ardından İDO, GESTAŞ ve Marmara RORO'nun Bandırma bağlantılı feribot seferlerinde iptaller yaşandı. Fırtınanın 1 Aralık akşamına kadar etkili olması bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Meteorolojinin kuvvetli fırtına ve yağış uyarısının ardından feribot işletmeleri bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

FIRTINANIN HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 75-90 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınanın 1 Aralık akşamına kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Bandırma'nın da bulunduğu Balıkesir'in kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

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MARMARA RORO TÜM SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Marmara RORO, olumsuz hava şartları nedeniyle 29 ve 30 Kasım'da planlanan tüm seferlerini iptal etti. GESTAŞ'ın Güney Marmara Adalar hattındaki 29 Kasım seferleri de gerçekleştirilemedi.

İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen Bandırma bağlantılı seferleri şöyle:

15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

İDO'nun Bursa ve Armutlu hatlarındaki bazı seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Yolcuların güncel sefer bilgilerini ilgili işletmelerden kontrol etmeleri istendi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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