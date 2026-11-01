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Yaşam

Meteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek

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Meteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek
Başlık ResmiMeteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un son hava durumu raporlarına göre, sağanak etkisi devam edecek. Meteoroloji İstanbul dahil 18 il için şiddetli sağanak uyarısı yaparken, AKOM bir hafta daha boyunca havanın kapalı olacağını belirtti. Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin İstanbul’da süreceğini bildiren AKOM, sıcaklığın hafta ortasına kadar 18-20 °C aralığında yükseleceği ifade etti.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

İstanbul’da sağanak yağış etkisi sabah saatleri itibariyle devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) yeni hava durumu raporlarını yayınladı.

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Meteoroloji’nin yeni raporuna göre hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek
Başlık ResmiMeteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kastamonu ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri, Antalya’nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek
Başlık ResmiMeteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek

Meteoroloji’nin son raporuna göre sağanak beklenen iller şöyle;

Sıraİl / Bölge
1Bursa
2Çanakkale
3İstanbul
4Kırklareli
5Afyonkarahisar
6Denizli
7İzmir
8Muğla
9Adana
10Antalya
11Burdur
12Eskişehir
13Rize (iç kesimleri)
14Samsun (iç kesimleri)
15Trabzon (iç kesimleri)
16Şırnak
17Mardin
18Şanlıurfa
Meteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek
Başlık ResmiMeteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek

AKOM: 7 GÜN HAVA KAPALI

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise son raporunda İstanbul dahil yurt genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisinin süreceğini belirtti.

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

Bu nedenle, önümüzdeki 7 gün boyunca (Pazar hariç) bölgemizde havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların bugün itibarıyla artmaya başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20 °C aralığında yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek
Başlık ResmiMeteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek

Haftalık Hava Tahmin Raporu’na İstanbul’da beklenen sıcaklık değerleri şöyle;

TarihGünEn Düşük Sıcaklık (MİN)En Yüksek Sıcaklık (MAX)Not
01.11.2026Pazar13°C20°C-
02.11.2026Pazartesi14°C18°C-
03.11.2026Salı14°C20°C-
04.11.2026Çarşamba14°C18°C-
05.11.2026Perşembe11°C16°C-
06.11.2026Cuma11°C16°CYağış Miktarı 1-3 kg arası
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