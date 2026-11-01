Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un son hava durumu raporlarına göre, sağanak etkisi devam edecek. Meteoroloji İstanbul dahil 18 il için şiddetli sağanak uyarısı yaparken, AKOM bir hafta daha boyunca havanın kapalı olacağını belirtti. Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin İstanbul’da süreceğini bildiren AKOM, sıcaklığın hafta ortasına kadar 18-20 °C aralığında yükseleceği ifade etti.

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İstanbul’da sağanak yağış etkisi sabah saatleri itibariyle devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) yeni hava durumu raporlarını yayınladı.

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Meteoroloji’nin yeni raporuna göre hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kastamonu ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri, Antalya’nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek

Meteoroloji’nin son raporuna göre sağanak beklenen iller şöyle;

Sıra İl / Bölge 1 Bursa 2 Çanakkale 3 İstanbul 4 Kırklareli 5 Afyonkarahisar 6 Denizli 7 İzmir 8 Muğla 9 Adana 10 Antalya 11 Burdur 12 Eskişehir 13 Rize (iç kesimleri) 14 Samsun (iç kesimleri) 15 Trabzon (iç kesimleri) 16 Şırnak 17 Mardin 18 Şanlıurfa

Meteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek

AKOM: 7 GÜN HAVA KAPALI

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise son raporunda İstanbul dahil yurt genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisinin süreceğini belirtti.

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

Bu nedenle, önümüzdeki 7 gün boyunca (Pazar hariç) bölgemizde havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların bugün itibarıyla artmaya başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20 °C aralığında yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji ve AKOM’dan çifte uyarı! Orta Akdeniz’den geldi, etkisi bir hafta daha sürecek

Haftalık Hava Tahmin Raporu’na İstanbul’da beklenen sıcaklık değerleri şöyle;

Tarih Gün En Düşük Sıcaklık (MİN) En Yüksek Sıcaklık (MAX) Not 01.11.2026 Pazar 13°C 20°C - 02.11.2026 Pazartesi 14°C 18°C - 03.11.2026 Salı 14°C 20°C - 04.11.2026 Çarşamba 14°C 18°C - 05.11.2026 Perşembe 11°C 16°C - 06.11.2026 Cuma 11°C 16°C Yağış Miktarı 1-3 kg arası

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