Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı! Daha kuvvetli geliyor, günlerce sürecek

Sonbaharın gelmesi ile İstanbul'da güz yağmurları etkili olmaya başladı. Megakent bugün aralıklı sağanak yağışa teslim oldu. Bazı ilçelerde kısa sürede kuvvetli hissedilen yağmur su birikintileri oluşturdu, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için yeni sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İstanbul ve Ankara'yı da kapsıyor

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İstanbul ve Ankara'yı da kapsıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi. Bugün aralıklı olarak yağış alan megakent için Meteoroloji ve AKOM'dan yeni sağanak yağış uyarısı geldi.

METEOROLOJİDEN 3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için sağanak uyarısında bulundu. Erzincan, Gümüşhane, Tunceli için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, sağanak yağışla birlikte oluşabilecek tehlikelere dikkat çekti.

İSTANBUL'U ARALIKSIZ SAĞANAK YAĞIŞ VURACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak yağışın görüleceği bildirildi. Pazartesi, çarşamba ve perşembe için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

ORHAN ŞEN UYARDI: "DAHA KUVVETLİ GELİYOR"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'u etkisi altına alacak sağanak yağış için uyarılarda bulundu. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, Çarşamba ve Perşembe günleri daha kuvvetli yağışların görüleceğini söyledi. Şen, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Pazar sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzey (İstanbul dahil) ve doğusu Batı Karadeniz kuvvetli Öğlen den itibaren de Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Toroslar, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğusu kuvvetli yağışlı.

İstanbul bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. 27 C. Akşam yağmur kesilir. Çarşamba Perşembe daha kuvvetli yağmur İstanbul'a gelebilir."