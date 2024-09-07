Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İstanbul ve Ankara'yı da kapsıyor

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İstanbul ve Ankara'yı da kapsıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den hafta sonu uyarısı! İstanbul ve Ankara&#039;yı da kapsıyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 Eylül 2024 hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte sağanak beklendiğini duyurdu. Gök gürültülü sağanak hafta sonu boyunca sürecek.

'Hafta sonu hava nasıl olacak' sorusunun cevabını veren Meteoroloji, paylaştığı harita ile sağanak beklenen illeri tek tek duyurdu. Yurdun kuzey bölgelerinde etkili olması beklenen yağmur, Doğu Anadolu'nun bazı illerinde de görülecek. Sıcaklıklarda ise değişim beklenmiyor. İşte detaylar...

BİRÇOK KENTTE KUVVETLİ SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İstanbul ve Ankara'yı da kapsıyor - 1. Resim

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İstanbul ve Ankara'yı da kapsıyor - 2. Resim

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'deki okul saldırısında yeni gelişme! 14 yaşındaki zanlının babası tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyada rakibimiz yok! Türkiye düğünlerin gözdesi - GündemDünyada rakibimiz yok! Türkiye düğünlerin gözdesiBütün dünya kavruluyor! Yıkıcı sonuçlar doğuracak - GündemBütün dünya kavruluyor! Yıkıcı sonuçlar doğuracakSiyonist hırsızlar Hatay’da! Depremde yardım bahanesiyle tarihî eserleri çaldılar - GündemYardım bahanesiyle tarihî eserleri çaldılarAkdeniz'de Türk kubbesi! Mısır Çelik Kubbe ve KAAN istedi - GündemMısır Çelik Kubbe ve KAAN istediResmi Gazete'de yayımlandı! Bazı kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı - GündemResmi Gazete'de yayımlandı! Bazı kurumlara yeni atamalarErzurum Kop Tüneli'nde göçük! 1 ölü 2 yaralı - GündemErzurum Kop Tüneli'nde göçük! 1 ölü 2 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...