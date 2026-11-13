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Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı var, saat verildi! Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, Bursa, Çanakkale...

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Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı var, saat verildi! Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, Bursa, Çanakkale...
Başlık ResmiMeteoroloji'den Marmara'ya uyarı var, saat verildi! Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, Bursa, Çanakkale...

Meteoroloji, hafta sonu Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak kuvvetli sağanak için saat verdi. 10 ilde etkili olması beklenen yağışın metrekareye 50 kilograma ulaşabileceği belirtildi.

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Hafta sonu planı yapanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine giriyor.

Yağışların özellikle Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı var, saat verildi! Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, Bursa, Çanakkale...
Başlık ResmiMeteoroloji'den Marmara'ya uyarı var, saat verildi! Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, Bursa, Çanakkale...
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18 SAAT BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken, yağışların 15 Kasım Pazar günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

SEL VE FIRTINA RİSKİNE DİKKAT

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Özellikle altyapı kapasitesinin yetersiz kaldığı bölgelerde su birikintileri ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı var, saat verildi! Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, Bursa, Çanakkale...
Başlık ResmiMeteoroloji'den Marmara'ya uyarı var, saat verildi! Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, Bursa, Çanakkale...

Vatandaşların yağış süresince dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, sürücülerin görüş mesafesinin azalması, kayganlaşan yollar ve ani su birikintilerine karşı hızlarını düşürmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca dere yatakları, su taşkını riski bulunan alanlar ve alt geçitlerde yaşanabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı var, saat verildi! Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, Bursa, Çanakkale...
Başlık ResmiMeteoroloji'den Marmara'ya uyarı var, saat verildi! Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, Bursa, Çanakkale...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarıya göre kuvvetli yağışın 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 12.00'de başlaması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı var, saat verildi! Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, Bursa, Çanakkale...
Başlık ResmiMeteoroloji'den Marmara'ya uyarı var, saat verildi! Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, Bursa, Çanakkale...

Yetkililer, özellikle hafta sonu dışarıda bulunacak vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiğini bildirdi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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