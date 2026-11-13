İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ…Lodos sonrası korkutan görüntüler, ağaçlar devrildi, gemi seferleri iptal edildi, yayalar direklere sarıldı
İstanbul dahil 11 il için verilen sarı kodun ardından şiddetli fırtına etkisini artırdı. Ağaçlar devrildi, gemi geçişleri durduruldu, yayalar yolda yürümekte zorlandı, balıkçı tekneleri limana demirledi. İşte lodos etkisi sonrası görüntüler…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul dahil 11 il için verdiği sarı kodlu uyarının ardından şiddetli fırtına etkisini gösterdi. İşte şiddetli fırtına ve lodos sonrası İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale’de yaşananlar…
SARIYER'DE AĞAÇ DEVRİLDİ
İstanbul Sarıyer’de fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve ağacın çarptığı iki binada hasar oluştu. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, ağacın kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
TEKİRDAĞ'DA DEV DALGALAR OLUŞTU
Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos, denizde ve sahil kesiminde yaşamı olumsuz etkiledi. Güney ve güneybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle Marmara Denizi'nde dalgalar yükselirken, deniz suyu kıyıya kadar ulaştı. Süleymanpaşa ilçesindeki Sahil Dolgu Alanı'nda dalgaların kıyıyı aşması sonucu bazı bölümler su ile kaplandı. Uluslararası taşımacılık yapan 7 gemi, olumsuz hava şartları sebebiyle Tekirdağ açıklarında demirledi. Denizdeki dalga ve rüzgarın oluşturduğu risk nedeniyle balıkçılar da tekneleriyle denize açılamadı.
ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA GEMİ GEÇİŞLERİNE ENGEL
Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 16.45 itibariyle kapatıldı.
EDİRNE’DE AĞAÇ DEVRİLDİ
Edirne’de fırtına nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde bir büfenin yanında bulunan ağaç devrildi Belediye ekipleri, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Binalarda hasar meydana geldi. Uzunköprü ilçesinde de rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrilirken, bir yüzme havuzunun bulunduğu binanın çatısı uçtu. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte, kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
BURSA'DA YAYALAR ZOR YÜRÜDÜ
Bursa'da hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle yayalar yürümekte zorlandı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, rüzgar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yarın lodosun yerini sağanağa bırakmasının beklendiği öğrenildi.