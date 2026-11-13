İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ…Lodos sonrası korkutan görüntüler, ağaçlar devrildi, gemi seferleri iptal edildi, yayalar direklere sarıldı

SARIYER'DE AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul Sarıyer’de fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve ağacın çarptığı iki binada hasar oluştu. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, ağacın kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.