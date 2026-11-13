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İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ…Lodos sonrası korkutan görüntüler, ağaçlar devrildi, gemi seferleri iptal edildi, yayalar direklere sarıldı

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İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ…Lodos sonrası korkutan görüntüler, ağaçlar devrildi, gemi seferleri iptal edildi, yayalar direklere sarıldı

İstanbul dahil 11 il için verilen sarı kodun ardından şiddetli fırtına etkisini artırdı. Ağaçlar devrildi, gemi geçişleri durduruldu, yayalar yolda yürümekte zorlandı, balıkçı tekneleri limana demirledi. İşte lodos etkisi sonrası görüntüler…

İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ…Lodos sonrası korkutan görüntüler, ağaçlar devrildi, gemi seferleri iptal edildi, yayalar direklere sarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul dahil 11 il için verdiği sarı kodlu uyarının ardından şiddetli fırtına etkisini gösterdi. İşte şiddetli fırtına ve lodos sonrası İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale’de yaşananlar…

İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ…Lodos sonrası korkutan görüntüler, ağaçlar devrildi, gemi seferleri iptal edildi, yayalar direklere sarıldı

SARIYER'DE AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul Sarıyer’de fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve ağacın çarptığı iki binada hasar oluştu. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, ağacın kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ…Lodos sonrası korkutan görüntüler, ağaçlar devrildi, gemi seferleri iptal edildi, yayalar direklere sarıldı

TEKİRDAĞ'DA DEV DALGALAR OLUŞTU 

Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos, denizde ve sahil kesiminde yaşamı olumsuz etkiledi. Güney ve güneybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle Marmara Denizi'nde dalgalar yükselirken, deniz suyu kıyıya kadar ulaştı. Süleymanpaşa ilçesindeki Sahil Dolgu Alanı'nda dalgaların kıyıyı aşması sonucu bazı bölümler su ile kaplandı. Uluslararası taşımacılık yapan 7 gemi, olumsuz hava şartları sebebiyle Tekirdağ açıklarında demirledi. Denizdeki dalga ve rüzgarın oluşturduğu risk nedeniyle balıkçılar da tekneleriyle denize açılamadı.

İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ…Lodos sonrası korkutan görüntüler, ağaçlar devrildi, gemi seferleri iptal edildi, yayalar direklere sarıldı

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA GEMİ GEÇİŞLERİNE ENGEL

Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 16.45 itibariyle kapatıldı.

İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ…Lodos sonrası korkutan görüntüler, ağaçlar devrildi, gemi seferleri iptal edildi, yayalar direklere sarıldı

EDİRNE’DE AĞAÇ DEVRİLDİ

Edirne’de fırtına nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde bir büfenin yanında bulunan ağaç devrildi Belediye ekipleri, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Binalarda hasar meydana geldi. Uzunköprü ilçesinde de rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrilirken, bir yüzme havuzunun bulunduğu binanın çatısı uçtu. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte, kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ…Lodos sonrası korkutan görüntüler, ağaçlar devrildi, gemi seferleri iptal edildi, yayalar direklere sarıldı

BURSA'DA YAYALAR ZOR YÜRÜDÜ

Bursa'da hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle yayalar yürümekte zorlandı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, rüzgar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yarın lodosun yerini sağanağa bırakmasının beklendiği öğrenildi.

 

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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