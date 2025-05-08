MİT amblemli dolandırıcıyı pişman etti: Oğlum bak, sahtekarlık yapma

Antalya'da ikamet eden 80 yaşındaki Fahriye Alfert, kendini polis-savcı olarak tanıtan ve WhatsApp profilinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) amblemi yerleştiren dolandırıcıya inanmadı. Psikolojik baskı ve tehditlere direnen yaşlı kadın, "Oğlum bak sahtekarlık yapma. Ben abdest alan bir kadınım. Allah seni kahru perişan eder" karşılığını verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Fahriye Alfert, telefonla başlayan ve WhatsApp'tan devam eden dolandırıcılık girişimine geçit vermedi. Kendini polis olarak tanıtan ve WhatsApp profiline MİT amblemi yerleştirip, "M.İ.T." yazan şüpheli, yaşlı kadını uzun süre kimliğinin ele geçirildiği yalanıyla kandırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

"İNSANLAR SENİN ADINA PARA ÇEKMİŞ"

Şüpheli şahıs, telefonla aradığı Fahriye Alfert’e "Kimliğin üzerinden başkaları işlem yapmış, kimliğinle oynanmış. İnsanlar senin adınla otellere gitmiş, para çekmiş" diyerek yaşlı kadını paniğe sürüklemeye çalıştı.

Kimliğine ait olduğunu iddia ettiği sahte bir belgeyi WhatsApp üzerinden gönderen şahıs, bu yolla güven kazanmaya çalıştı. Ancak Fahriye Alfert, gönderilen fotoğrafın kendisine ait olmadığını fark etti ve "Bu fotoğraf benim değil" diyerek tepki gösterdi.

"SENİN OĞLUNU DA GÖTÜRÜLER" TEHDİDİ

İletişim süresince kendini polis olarak tanıtan şahıs, "Çocuklarına bildirirsen, FETÖ'de 15 Temmuz'da nasıl yaptılar, kaç kişiyi götürdüler. Senin oğlunu da götürürler" diyerek tehditlerini sürdürdü. Alfert’in güvenmemesi üzerine bu kez "Sen devlet beyime hakaret ediyorsun. Bu sözlerin yüzünden 14 gün içeride yatarsın. Seni komşularının önünde alıp götürürler, onlar da ‘Bu kadın ne yaptı?’ derler" ifadeleriyle psikolojik baskı kurmaya çalıştı.

"KOMŞULARIM BENİ TANIR"

Fahriye Hanım ise "Ben hakaret etmedim ki! Kimseyi kesmedim, öldürmedim. Komşularım beni tanır" şeklinde konuşarak, inanmadığını belli etmeye devam etti.

"ALLAH SENİ KAHRU PERİŞAN EDER"

Baskılara rağmen dolandırıcının sözlerine inanmayan Alfert, sürekli "Devlet memuruna nasıl böyle konuşursun?" çıkışı yapılması üzerine numarayı tekrar arayıp, adeta hesap sorup nasihat etti. Alfert, "Oğlum bak, sahtekarlık yapma. Ben abdest alan bir kadınım. Allah seni kahru perişan eder" şeklinde konuştu.

Bu sözlerin ardından şüpheli, bir süre daha ikna etmeye çalıştı ancak konuşma sonuçsuz kaldı.

"PROFESÖRLERİ BİLE KANDIRMIŞLAR, BENİ DE KANDIRACAKLARDI"

Söylenenlerin gerçek olamayacak kadar kurgu olduğunu fark ettiğini belirten Fahriye Alfert, "Bir kadın ‘Ne olduğunu anlayamadım’ demişti, aklıma o geldi. Dedim ki 'Bunlar insanı konuşturup ikna ediyorlar'. Profesörleri bile kandırmışlar, beni de kandıracaklardı" ifadelerini kullandı.

"YAŞLI KADINIM, TABİİ Kİ SÖYLEYECEĞİM"

Konuşmanın sonunda yaşadıklarını kimseye anlatmaması gerektiği yönünde telkinler aldığını ama bunu kabullenmediğini dile getiren Alfert, "Bana 'Kimseyle paylaşma' dedi ama ben paylaşırım. Yaşlı bir kadınım, tabii ki söyleyeceğim" açıklamasını yaptı.