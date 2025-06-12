Muhtarlığı düşürülen eşinin yerine aday oldu, tarihe geçti! "Farklı kazandım"

Osmaniye Toprakkale'deki Göçmenler Mahallesi'nde tekrarlanan seçimlerde eşinin yerine aday olan Dursun Yılmaz, ilçenin ilk kadın muhtarı seçildi. Yeni muhtar Yılmaz, "Eşimin çalışmasından çok memnun oldukları için beni muhtar yaptılar" dedi. Zeki Yılmaz ise "Eşim benden fazla oy aldı" ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Zeki Yılmaz, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Göçmenler Mahallesi'nde muhtar seçildi. Yılmaz'ın karıştığı bir olaydan aldığı ceza nedeniyle memnu haklarının elinde olmadığının ortaya çıkması sonrası seçimler tekrarlandı.

SANDIKTAN ZAFERLE ÇIKTI

Mahalle sakinleri, 1 Haziran'da muhtarlık seçimleri için yeniden sandığa gitti. Zeki Yılmaz yerine eşi Dursun Yılmaz, 2 adayın yarıştığı seçimde en çok oyu aldı.

"NE GEREKLİYSE ONU YAPACAĞIZ"

Seçimi 329 oyla kazanıp, ilçenin ilk kadın muhtarı olan Dursun Yılmaz, "Eşimin cezasından dolayı muhtarlığı düşürüldü. Mahalleli benim aday olmamı istedi. Eşimin yerine aday oldum ve seçimi farkla kazandım. Eşimin çalışmasından çok memnun oldukları için beni seçtiler ve ilçenin ilk kadın muhtarı oldum. Hizmet olarak ne gerekliyse onu yapacağız" şeklinde konuştu.

"EŞİM BENDEN 46 OY FAZLA ALDI"

Mahallelinin kendisinden memnun olduğu için yeni muhtarın da aileden biri olması için ricada bulunduğunu belirten Zeki Yılmaz, "Göçmenler Mahallesi muhtarıydım. 9 ay muhtarlık yaptım, işlediğim bir suçtan dolayı muhtarlık elimden alındı. Mahalleli, 'Ya eşini ya da çocuğunu aday göster' dedi. Hanımım aday oldu ve kazandı. İlçenin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçmiştir. Eşim benden 46 oy fazla aldı" dedi.