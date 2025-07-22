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Ne altın ne para… Elektrikçi damada düğünde ilginç hediye! Herkes bakakaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ne altın ne para… Elektrikçi damada düğünde ilginç hediye! Herkes bakakaldı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleşen bir düğünde, elektrik şirketinde çalışan damada ilginç bir hediye verildi. Takı merasiminde yaşanan ilginç anlar konukları da güldürdü.

Çatak ilçesinde bir düğünde yaşanan ilginç anlar görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Bir elektrik dağıtım şirketinde görev yapan damat Zafer Bitere'ye, yakın arkadaşı tarafından takı merasiminde kontrol kalemi hediye edildi.

MESLEĞİNE ANLAMLI GÖNDERME

Elektrik arıza ve bakım işlerinde görev yapan damadın mesleğine gönderme olarak takılan kontrol kalemi, hem damat hem de davetliler tarafından ilgiyle karşılandı.

Geleneksel altın veya para yerine verilen bu sembolik hediye, düğünde farklı bir atmosfere neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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