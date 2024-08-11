Nesli tükenmek üzere, görmek neredeyse imkansız! Bir ilimizde ortaya çıktı

Sadece yaz aylarında Erzincan'a gelen gurbetçiler, evlerinin duvarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 'yediuyur'u görüntüledi.

Erzincan'ın Tatlısu köyündeki evlerine sadece yaz aylarında gelen gurbetçiler, adeta bir sürprizle karşılaştı.

Evin bahçesinde oturan Serdar Yıldırım ve ailesi, duvarın üzerinde ilginç bir hayvan gördü. Hayvanın fare olduğunu zannedip süpürgeyle uzaklaştırmaya çalışan aile, yaklaşınca bunun farklı bir hayvan olduğunu fark etti.

Aile, duvardaki canlıyı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Daha sonra yapılan araştırmada duvardaki hayvanın görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen 'yediuyur' olduğu anlaşıldı.

"FARKLI BİR ÇEŞİT OLDUĞUNU SONRA ANLADIK"

Kış boyunca evlerinin kapalı kaldığını söyleyen Serdar Yıldırım, "Yazın gelip açtığımızda bu sürprizle karşılaştık. Evimizin içerisinde, kenarında bir fare türü gördük. İlk başta bunu kovalamaya çalıştık. Türün farklı bir çeşit olduğunu sonra anladık. Kuyruğu bildiğimiz farelere benzeyen bir tür değildi. Bu durumu anlayınca canlıyı görüntülemeye karar verdik. Çektiklerimizi daha sonra bu işi bilen dostlarımıza gönderdim. Bunun yediuyur olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.