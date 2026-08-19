Hatay’da maddi hasarlı kazanın ardından olay yerinden ayrılmak isteyen sürücü, kendisini görüntüleyen diğer sürücünün tepkisiyle karşılaştı. “Neyi çekiyon lan” diyerek tepki gösteren sürücünün kaçmasını engellemek için aracının önüne geçen Ertuğrul Tohma, yaşananları saniye saniye kaydetti. Kazanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma ve sürücünün masrafları karşılamayacağını söylemesi üzerine Tohma, görüntüleri paylaşarak şikayetçi olacağını belirtti.

Antakya ilçesi çevreyolu üzerinde aracıyla Kuzeytepe kavşağına ilerleyen Ertuğrul Tohma kontrolündeki otomobile, arkasından seyreden bir otomobil çarptı.

“Neyi çekiyon lan” dedi, kaçmaya çalıştı! Ezilmeyi göze alıp önüne atladı

KAYDA ALAN SÜRÜCÜYE “NEYİ ÇEKİYON LAN” TEPKİSİ

İddiaya göre, trafikte aracıyla seyir halinde olan Tohma, arkasındaki aracın kendisine çarpacağını düşünerek telefonuyla kayıt altına almaya başladı ve o esnada otomobil sürücüsü kasıtlı olarak arkadan çarptı. Kaza sonrası aracından inen ve o anları kayıt altına alan Tohma’nın cep telefonuyla görüntü aldığını fark eden sürücü ‘neyi çekiyon lan’ diyerek tepki verdi. Aracında olaya şahit olduğunu söyleyerek haklı olduğunu savunan sürücü, Tohma frene bastığı için kaza olduğunu söyleyerek kendinin haklı olduğunu iddia etti. Yaşanan tartışma sonrası olay yerinden ayrılmak isteyen sürücüyü durdurmak isteyen Tohma, aracın önüne geçerek gitmesine izin vermedi ve anbean kayıt altına aldı.

“ÖDEMEYECEĞİM, NE YAPARSAN YAP”

Görüntülerde; sürücünün olay yerinden ayrılmak istediği, Tohma ve çevredekilerin şahsa izin vermediği görüldü. Kaza sonrası aracı bırakmayarak anlaşamaya gittiklerini ifade eden Tohma, kazadan birkaç gün sonra şahsı aradığındaysa ‘ben bu parayı ödemeyeceğim, ne yaparsan yap’ cevabını aldığını söyledi.

“Neyi çekiyon lan” dedi, kaçmaya çalıştı! Ezilmeyi göze alıp önüne atladı

KÜFÜRLER SAVURDU, KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kaza sonrası araçtan inen sürücünün kendisine küfür ettiğini söyleyen 27 yaşındaki Ertuğrul Tohma, "Cumartesi günü 19.20 sıralarında oldu bu olay. İşe gidiyordum o sırada Kuzeytepe kavşağına doğru ilerlerken arkadan gelip, beni taciz etmeye başladı. Sağ şeritten sol şeride doğru sinyalimi verdim, arkamdaki araç da çok uzaktaydı. Bu süreçte gelip kornaya basarak ve selektör atarak taciz etti. Gittiğim yol bölünmüş yoldu, sollama hakkına sahipti. Kurallar çerçevesinde yavaştım. Beni takip etmeye başladı, bana çarpacağını düşünerek kamera kaydına almaya başladım. Kasti olarak gaz verip bana çarptı. Ben o süreçte frene basmadım trafikte seyir halindeydim. Araçtan inip bana küfür etmeye başladı, el kol hareketi yaparak 'yanımda şahidim var' dedi. 'Frene bastın, sen suçlusun' diyerek beni suçladı. Video çektiğimi görünce aracına binip gaza bastı ve önüne atladım durdurdum, kaçmaya çalıştı. İzin vermeyince 'polisler geliyor bir yere gidemezsin' dedim. Ezilmeyi göze almıştım, orada benim aracıma vurmuştu" dedi.

“Neyi çekiyon lan” dedi, kaçmaya çalıştı! Ezilmeyi göze alıp önüne atladı

“HAKLARIMI HALA ARIYORUM”

Kaza sonrası aracın önüne geçerek sürücüyle karşılıklı anlaşmayı başaran Tohma, 2 gün sonra aradığındaysa sürücünün masrafları karşılamayacağını söylediğini belirterek, "Polisi çağırdık, bana 'şikayetçi olma, senin masrafını karşılayacağım' dedi. Daha sonra masrafı duyunca ‘ben bu parayı ödemeyeceğim, ne yaparsan yap’ dedi. Ben de videoyu paylaşma gereği hissettim. Bu süreçte de ben haklarımı halen arıyorum. Karakola gidip, şikayette bulunacağım" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası