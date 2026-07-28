Sürücünün bıraktığı notu okuyunca inanamadı! Böyle arkadaşları bulmak iğneyle aramak gibi
Hatay’da yol verirken bir aracı sürten sürücünün bıraktığı not, takdir kazandı. Metin Can Tümer bir kağıda numarasını yazarak “Arabaya hafif sürttüm, lütfen bana ulaşın” notunu düştü, aracın sahibi Tümer’e ulaştı. Aracı sürtülen sürücü Celal Sarı “Böyle arkadaşları bulmak iğneyle aramak gibi oluyor. Allah işini gücünü rast getirsin” dedi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde Metin Can Tümer, aracıyla iş yerine doğru giderken karşı yönden başka aracın gelmesiyle yol vermeye çalıştı. Tümer, kendi aracıyla başka araca sürttü.
ARACA NOT BIRAKTI
Sürttüğü araç sahibini bulamayan Tümer, bir not yazdı. ‘Arabaya hafif sürttüm, lütfen bana ulaşın’ notunu aracın ön camına astı.
“NUMARAMI YAZIP KOYDUM”
Metin Can Tümer, olayı şöyle anlattı:
Ben aracımı döndürdüğüm esnada diğer sabırsız arkadaş diğer şeride geçti. Ben de araca yol vermek için döndüğümde biraz sürttüm. Aracın sahibi orada değildi. Ben de aracın üzerine kağıda numaramı yazıp koydum. İnsanlık görevimi yaptım. Sonuçta insanlara hak geçmesin. Sürtmek fark etmez ben üstüme geleni yaparım.
“YAZIYI GÖRDÜM VE MERAK ETTİM”
Tümer’in hafifçe sürttüğü aracın sahibi Celal Sarı ise şöyle konuştu:
Ben de yolumun üzerinde ilerlerken aracın üzerinde yazıyı gördüm ve merak ettim. Bende hatalı park yapıldığı için çekilmesini bekliyordum. Kağıdı okuyunca arkadaşın araca sürttüğü için kağıda numarasını yazdığını gördüm. Böyle arkadaşları bulmak iğneyle aramak gibi oluyor. Allah işini gücünü rast getirsin.