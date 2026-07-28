Hatay'ın Antakya ilçesinde Metin Can Tümer, aracıyla iş yerine doğru giderken karşı yönden başka aracın gelmesiyle yol vermeye çalıştı. Tümer, kendi aracıyla başka araca sürttü.

Sürttüğü araç sahibini bulamayan Tümer, bir not yazdı. ‘Arabaya hafif sürttüm, lütfen bana ulaşın’ notunu aracın ön camına astı.

Metin Can Tümer, olayı şöyle anlattı:

Ben aracımı döndürdüğüm esnada diğer sabırsız arkadaş diğer şeride geçti. Ben de araca yol vermek için döndüğümde biraz sürttüm. Aracın sahibi orada değildi. Ben de aracın üzerine kağıda numaramı yazıp koydum. İnsanlık görevimi yaptım. Sonuçta insanlara hak geçmesin. Sürtmek fark etmez ben üstüme geleni yaparım.