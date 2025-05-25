Ona sahip olmak için 6 ay sıra bekleniyor! Dünyaca ünlü 'sürülerin efendileri' için dört bir yandan geliyorlar

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabay Tarım İşletmesinde üretilen kangallar özellikleriyle dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü sürü yönetimi köpeği 'kangal' ve alan korumasında tercih edilen 'akbaş' yavruları 17 bin 400 liradan satılıyor. Büyük talep gören köpeklere herkes sahip olamıyor.

Yaklaşık 700 yıllık bir tarihi bulanan Karacabay Tarım İşletmesinde 1996 yılından bu yana gen kaynaklarının korunması ve geleceğe aktarılması çalışmaları kapsamında kangal ve akbaş köpeklerinin bakımı ve yetiştiriciliği yapılıyor.

Kendilerine ayrılan kısımlarda muhafaza edilen köpeklerin, kafeslerinin arkasında bulunan boş alanda koşakar, gezinerek enerjilerini atmaları sağlanıyor. Heybetli görünüşleriyle kangal ve akbaşlar ülkenin dört bir yanından talep görüyor.

Karacabay Tarım İşletmesi Hayvancılık İşleri Müdür Yardımcısı Burak Yanık, 1996 yılında kurulan Damızlık Köpek Üretim Tesisinde akbaş ve kangal ırkı köpeklerin üretiminin yapıldığını söyledi.

"DİLEKÇE ALINARAK TALEPLER SIRAYA KONULUYOR"

Kangal ve akbaş ırkı köpeklerin, kendi içlerinde sürekli seleksiyona tabi tutularak ıslah edilip gelecek nesillere gen aktarımının amaçlandığını dile getiren Yanık, şöyle konuştu:

"Tesiste 47 baş akbaş anne ve 40 baş kangal anne olmak üzere 210 baş hayvanın bakım ve beslemesi yapılıyor. Kangal ve akbaş köpekler alan ve sürü korumasında dünyaca ünlü olmasında dolayı talep görüyor. 2024'te 110 baş ve 2025 yıl ilk 4 ayında ise 50 baş köpeğin satışı gerçekleşti. Dilekçe alınarak talepler sıraya konuluyor. Sırası gelenlere köpekleri teslim ediliyor. Bugün başvuranlara en az 6 ay sonraya gün veriliyor."

Yavruların KDV dahil 17 bin 400 liradan satıldığına dikkati çeken Yanık, "Her ikisi de sürü ve alan yönetiminde çok iyiler. Kangalları genellikle koyun sürüleri olan talep ediyor, çünkü bunlar sürü yönetiminde çok uzmanlar. Akbaş ise fabrika, bahçe ve alan koruması için talep ediliyor. Akbaşlar Kuzey Asya'dan göçle Anadolu'ya gelmiş. Kangal ise Oğuzlarla Anadolu'ya geliyor. Sürü korumada kangallar dünyada ün salmış köpekler. Yüzyıllardır bu topraklarda olmuşlar" dedi.