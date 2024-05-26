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Osmanlı askerlerine yiyecek olarak veriliyordu! Günümüzde vazgeçilmez hale geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Osmanlı askerlerine yiyecek olarak veriliyordu! Günümüzde vazgeçilmez hale geldi
Konya, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın yemek kültüründe geleneksel bir tat haline gelen yağ somunu "Anadolu'nun pizzası" olarak vazgeçilmez bir lezzet haline geldi. Uzun süre tok tutması sebebiyle Osmanlı döneminde askerlere verilen, lezzetiyle damak çatlatan yağ somunu bir yüzyıla yakın bir zamandır (4 kuşak) bu fırında yapılıyor.

Osmanlı döneminde askerlere yiyecek olarak verilen Konya'da geleneksel bir tat olan tereyağlı yağ somunu, vatandaşlar tarafından özellikle kahvaltılarda ilgi görmeye devam ediyor.

3'üncü kuşak olan babasının mesleğini devam ettiren ve fırıncılığa merak üzerine başlayan Hakan Şendağlı, erken saatlerde fırına gelip yağ somununun hamurunu hazırlayarak, hamurları tek tek açıyor.

Vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, ballı, peynirli gibi 15 farklı çeşitte hazırlanan yağ somunları fırına atılarak pişirmeye bırakılıyor.

Tarihi Mahkeme Hamamının yanında yıllardır müşterilerine hizmet veren Hakan Şendağlı, “Yağ somunu Konya'da dedemin çıkarttığı bir üründür. Önceden zamanında somun ekmeği ve yağdan yapılırmış şimdi ise içine malzemeler girdikten sonra çok popüler bir hale geldi. Bir o kadar da lezzetli hale geldi. Bu lezzete herkes gelip tadına bakıyor” dedi.

Osmanlı askerlerine yiyecek olarak veriliyordu! Günümüzde vazgeçilmez hale geldi - 1. Resim

"KONYA'DA ETLİEKMEK BİLİNEN BİR LEZZET BU DA YANINDA TUTULDU"

Babasının yanında mesleğe başlayarak kendini geliştiren Hakan Şendağlı, “Tarihini soranlar oluyor. Dedemin zamanında öğrenci kesimi gelip ekmek arası ucuz yiyecek alternatif ürün olmadığı için bakkaldan bir ekmek, biraz daha yağ eklendiği zaman öğrencilerin tercih ettiği atıştırmalık yiyecekmiş. Ekmek arası yağ bu da fırında ısıtarak tüketilirmiş.

Osmanlı askerlerine yiyecek olarak veriliyordu! Günümüzde vazgeçilmez hale geldi - 2. Resim

Şimdi isteğe göre yapıldığı için popüler oldu. Konya'da etliekmek bilinen bir lezzet bu da yanında tutuldu. Normalde eskiden bizim Konya yöresine uygun olarak küflü yeşil peynir ile yapılırdı. Şimdi içerisine bir çok ürün girmeye başladı. İçerisine bir çok peynir çeşidi ile pastırma, sucuk ve kavurma gibi ürünler de ekleniyor. Ek olarak bu lezzetin tahinli helvalısını bile yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Osmanlı askerlerine yiyecek olarak veriliyordu! Günümüzde vazgeçilmez hale geldi - 3. Resim

"ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTIKÇA MÜŞTERİ DE İLLAKİ ARTIYOR"

Dükkanını erken saatlerde açarak hamur hazırlama aşamasını sıralayan Şendağlı, “Erken saatlerde geliyoruz. Hamurunu mayaladıktan sonra beklemeye alıyoruz daha sonra kabarıyor. Kabarma işleminin ardından hamurlar ekmekler için hazırlama aşamasına geçiyor. Ekmeği hazırladıktan sonra malzemeleri hazırlayıp müşterilerimizi bekliyoruz. Müşterilerimizin isteğine göre de fırında tekrar pişirip sunuma hazır vaziyete getiriliyor. Çeşitlerimizi sıralamak gerekirse, küflü peynirden başlar, her çeşit peynir karıştırabiliriz. Müşteri portföyü artık çok geniş. Ürün çeşitliliği arttıkça müşteri de illaki artıyor, her damak lezzetine uyum sağladıkça. Bir nevi yerli pizza gibi oldu” şeklinde konuştu.

Osmanlı askerlerine yiyecek olarak veriliyordu! Günümüzde vazgeçilmez hale geldi - 4. Resim

İş yerine gelen müşterilerin yurt dışına bu lezzeti istediklerini anlatan Hakan Şendağlı, “Gelen tekrar geliyor hatta ‘bunu bize kargo yapın' diyenler bile oluyor. Çok fazla talep var şuanda. Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Dünya genelinde düzenlenen birkaç fuardan ürünü sergilemek için teklif dahi aldık. Bu lezzetin fiyatı ise 140 liradan başlıyor, 210 liraya kadar değişiyor” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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