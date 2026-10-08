Meteoroloji ve Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yeni hava durumu raporunu değerlendirdi. Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre 18 ilde sağanak yağış bekleniyor. Cuma gününden itibaren yağışların batıda büyük ölçüde sona ereceğini ifade eden Tek, 11-12 Ekim sonrasındaki günlerde yağış ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceğini işaret etti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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SAĞANAK YENİDEN YOLDA

Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:

Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

18 İLDE YAĞIŞ ALARMI

Meteoroloji, 8 Ekim hava durumu raporunda 39 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti. Rapora göre Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görülecek. İstanbul’da ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Pastırma yazına yağış engeli! Tarih verildi, sağanak yağış gidip geri dönecek

Yağış beklenen iller şöyle;

İl / Bölge 1 İl / Bölge 2 İl / Bölge 3 Adana Antalya Ankara Çankırı Kırıkkale Kayseri Sivas Yozgat (doğu kesimleri) Bolu Kastamonu Amasya Rize Samsun (iç kesimleri) Trabzon Erzurum (kuzey kesimleri) Malatya Mardin Şanlıurfa

Pastırma yazına yağış engeli! Tarih verildi, sağanak yağış gidip geri dönecek

“PASTIRMA YAZI GECİKEBİLİR”

Öte yandan A Haber’e yeni haftanın hava durumu raporunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise yeni tahminlerde tablonun değiştiğini belirterek pastırma yazının gecikeceğini belirtti.

Pastırma yazına yağış engeli! Tarih verildi, sağanak yağış gidip geri dönecek

CUMA GÜNÜ YAĞIŞ AZALACAK

Adil Tek, sıcaklıkların hafta sonuna doğru özellikle batı bölgelerinde yükselmeye başlayacağını belirterek, Cuma gününden itibaren yağışların batı kesimlerde büyük ölçüde sona ereceğini ifade etti. Tek, 11-12 Ekim sonrasındaki günlerde batı bölgelerinde yağış ihtimali yeniden gündeme gelebileceğini işaret etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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