Antalya'da ters yöne girerek polisten kaçan motosiklet sürücüsü, yunus polisinin kaza yapmasına neden oldu. Kazada bir polis yaralandı.

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D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timi, plakasız ve sürücüsünde kask bulunmayan motosiklete durması için ikazda bulundu.

POLİSE KAZA YAPTIRDI

İkazı dinlemeyen motosikletli kaçmaya başlayıp Manavgat Çevreyolu köprüsünü geçtiği sırada aniden U dönüşü yaparak ters yönde gittiği sırada R. Ö.'in kullandığı 07 EY 777 plakalı otomobile çarptı, ardından yoluna devam etti. Ters yönde ilerlemeye devam eden motosikleti karşısında gören M.Ö.’nün kullandığı 07 L 5858 plakalı otomobil, çarpmamak için frene yapınca motosikleti takip eden yunus ekibi otomobile arkadan çarptı.

Polisten kaçıp ters yöne girdi! Yunus ekiplerine kaza yaptırdı

1 POLİS YARALANDI

Araç kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yunus ekibinde görevli polis memuru H:K. yaralandı. Yaralı polis memuru sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Diğer taraftan güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edilen motosiklet sürücüsüne para cezası uygulanırken sürücü belgesi iptal edildi. Motosiklet ise trafikten men edildi.

Polisten kaçıp ters yöne girdi! Yunus ekiplerine kaza yaptırdı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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