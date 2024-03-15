Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Yaşam > Ramazanın ilk cumasında 7 asırlık gelenek: Esnaf duası

Ramazanın ilk cumasında 7 asırlık gelenek: Esnaf duası

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mudurnu, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır gelenek olarak sürdürülen esnaf duası, Ramazan ayının ilk cuma namazı öncesinde yağmur altında gerçekleştirildi.

Bolu’nun tarihi ilçesi Mudurnu’da 700 yılı aşkın süredir devam eden tarihi esnaf duası bu haftada gerçekleştirildi.

Tarihi Mudurnu Çarşı’sında yapılan esnaf duası cuma namazı öncesinde onlarca esnafın katılımıyla yapıldı. Yağmur yağışının altında onlarca esnaf ramazan ayında işlerinin hayırlı ve bereketli olması için ellerini semaya açtı.

Duaya katılan Metin Soygür, "Esnafımızın işlerinin hayırlı ve bereketli olması için 7 asırdır dua yapılıyor. Çok şükür bereketi oluyor. Dua müminin silahıdır. Her şeyi Allah’tan isteyeceğiz. İşlerimizin bereketli olmasını da isteyeceğiz. Bu geleneğimizi de 700 yıldır Mudurnu'da devam ettiriyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Harabeye dönen 300 yıllık cami için mahalleli isyan etti: Cenazemizi kaldıramıyoruz! - YaşamHarabeye dönen 300 yıllık cami için mahalleli isyan etti: Cenazemizi kaldıramıyoruz!Tekirdağ'dan kahreden haber! 2 yaşındaki bebek canından oldu - Yaşam3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki bebek canından olduSuç kaydı yaşının 3 katı! Polislerin amasız takibiyle yakayı ele verdi - YaşamSuç kaydı yaşının 3 katı!Bir ramazan geleneği: Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılıyor - YaşamHırka-i Şerif yarın ziyarete açılıyorBaşkan Aktaş’tan 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözü - YaşamBaşkan Aktaş’tan 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözüTerminal filmi gibi hikaye! İstanbul Havalimanı'nda bir aydır yaşayan akademisyen ayrıldı - YaşamTerminal filmi gibi hikaye! İstanbul Havalimanı'nda bir aydır yaşayan akademisyen ayrıldıDededen kalma 91 yıllık gelenek! İftarlık tabanca, kılıç ve testiler büyük ilgi görüyor - YaşamDededen kalma 91 yıllık gelenek! İftarlık tabanca, kılıç ve testiler büyük ilgi görüyorAntalya ormanlarını artık 'terminatör'ler koruyacak - YaşamOrmanlar artık 'terminatör'lere emanetTop atışı tarih oldu! Belediyeler artık bunu kullanıyor - YaşamTop atışı tarih oldu! Belediyeler artık bunu kullanıyorİhlas Vakfı Asya'dan Afrika'ya iftar sofraları kuruyor! Ramazan ayında yardımlarına devam ediyor - Yaşamİhlas Vakfı Ramazan ayında yardımlarına devam ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...