Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > RTÜK, Amazon Prime Video'da yayınlanan "Sosis Partisi: Gıdatopya" animasyonuna acımadı!

RTÜK, Amazon Prime Video'da yayınlanan "Sosis Partisi: Gıdatopya" animasyonuna acımadı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
RTÜK, Amazon Prime Video&#039;da yayınlanan &quot;Sosis Partisi: Gıdatopya&quot; animasyonuna acımadı!

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan, "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyona katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurulun, haftalık olağan toplantısında, internet üzerinden dijital yayıncılık yapan Amazon Prime Video platformunda yayınlanan bir animasyonu gündeme aldığı belirtildi.

Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen animasyon filmi inceleyen Üst Kurulun, kararını oy birliğiyle verdiği vurgulanan açıklamada, "İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını oluşturmaya girişir, şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK üyelerinin tamamının tepkisini çekti." ifadeleri kullanıldı.

KARARIN GEREKÇESİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan müzakereler sonucunda 'prime video' logolu ve 'Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi."

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olan Zafer Tarıkdaroğlu 22 Haziran 2023'te göreve başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Böyle şaka mı olur! Afyonlu çekici neye uğradığını şaşırdı - YaşamAfyonlu çekici neye uğradığını şaşırdı4 senede 41 Avrupa ülke nüfusundan fazla ziyaretçi! Ayasofya-i Kebîr Câmi 25 milyon kişiyi ağırladı - Yaşam4 senede 41 ülkeyi geçti!Kiracı ile mülk sahibi birbirine girdi! Silahlar ve bıçaklar çekildi, yaralılar var - YaşamKiracı ile mülk sahibi arasında silahlı-bıçaklı kavga13 yaşındaki kızın feci sonu! 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü - YaşamBeşinci kattan yere çakıldıDilencilik yaparken yakalandı, banka hesabındaki para dudak uçuklattı - YaşamDilencinin banka hesabından çıkan para dudak uçuklattıTürkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği'ni 10-11-12 Ağustos tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirecek - YaşamTürkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği'ni 10-11-12 Ağustos tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirecek
Sonraki Haber Yükleniyor...