Sağanak ve fırtına bir anda vurdu! İş merkezinin çatısı uçtu
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Osmaniye'de öğle saatlerinden sonra etkisini artıran kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir iş merkezinin ise çatısı uçtu.
Osmaniye de sağanağın etkisi altına giren iller arasında yer aldı. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağmur bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı, hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı evlerin giriş katları ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açan yağış nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İŞ MERKEZİNİN ÇATISI UÇTU
Sağanakla birlikte başlayan şiddetli rüzgar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 5 katlı iş merkezinin çatısını uçurdu. Devrilen ağaçların park halindeki 2 otomobile zarar verdiği bulvar, ulaşıma kapatıldı. Çatının uçma anı ise kamerayla görüntülendi.
Belediye ekipleri, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde temizlik çalışması başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı