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Sağanak ve fırtına bir anda vurdu! İş merkezinin çatısı uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Osmaniye'de öğle saatlerinden sonra etkisini artıran kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir iş merkezinin ise çatısı uçtu.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve nem, bazı illerde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Dün özellikle Marmara bölgesindeki illerde etkisini hissettiren yağmur, bugün Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de görüldü.

Osmaniye de sağanağın etkisi altına giren iller arasında yer aldı. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağmur bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı, hayatı olumsuz etkiledi. 

Bazı evlerin giriş katları ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açan yağış nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak ve fırtına bir anda vurdu! İş merkezinin çatısı uçtu - 1. Resim

İŞ MERKEZİNİN ÇATISI UÇTU

Sağanakla birlikte başlayan şiddetli rüzgar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 5 katlı iş merkezinin çatısını uçurdu. Devrilen ağaçların park halindeki 2 otomobile zarar verdiği bulvar, ulaşıma kapatıldı. Çatının uçma anı ise kamerayla görüntülendi.

Belediye ekipleri, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde temizlik çalışması başlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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