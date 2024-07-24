Sağanak ve fırtına bir anda vurdu! İş merkezinin çatısı uçtu

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Temmuz 2024 18:14 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 18:21 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı

Osmaniye'de öğle saatlerinden sonra etkisini artıran kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir iş merkezinin ise çatısı uçtu.