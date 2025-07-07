Sahnede talihsiz kaza! TRT sanatçısının kafasına dron çarptı: Ehliyetini alın

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri’nin final konserinde talihsiz bir kaza yaşandı. TRT sanatçısı Nurcan Altınok'un konseri sırasında uçurulan amatör bir dron, sahnede sanatçının kafasına çarptı. Paniğe rağmen sanatçı, konserine kaldığı yerden devam etti.

Antalya Kumluca'ya bağlı Ortaköy Mahallesi’nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve 2 gün süren Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri, renkli görüntülere sahne oldu. Festival, geleneksel oyunlar, yarışmalar ve konserlerle dolu bir programla gerçekleştirildi. Final konserinde yaşanan kaza, festivale damga vurdu.

"KAFAM GİTTİ"

Nurcan Altınok’un konseri sırasında amatör bir dron uçuş yaparken, TRT sanatçısının saçlarına çarptı. Kısa süreli paniğe neden olan olay sonrası Altınok, "Kafam gitti" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Altınok, yara almadan olayı atlatırken, "Onun ehliyetini alın" sözleri ise izleyenleri güldürdü. Altınok, ardından konserine kaldığı yerden devam etti.

Festivalin ilk gününde mahalle halkı tarafından geleneksel oyunlar sahnelenirken, yöresel sanatçılar da izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İkinci gün ise yarışmaların finali yapıldı. Dereceye giren katılımcılara ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.