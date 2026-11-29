Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 1 ve 2. sanayi sitelerinde yol kenarlarına ve boş alanlara bırakılan hurda ve sahipsiz araçlar, görüntü kirliliğine neden oluyor. 2026 yılı itibarıyla uygulanan 9 bin 440 liralık idari para cezası da sorunun önüne geçmekte yetersiz kalıyor.

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Diyarbakır'da sanayi sitelerine terk edilen hurda araçlar, hem görüntü kirliliğine hem de alanların verimli kullanılamamasına neden oluyor.

Yenişehir ilçesinde bulunan 1 ve 2. sanayi sitelerinde yol kenarlarına ve boş alanlara bırakılan çok sayıda sahipsiz araç dikkat çekiyor. Kullanılamaz haldeki bazı araçların uzun süredir aynı noktalarda bekletildiği görülüyor.

PARK ALANLARI DARALIYOR

Sanayi sitelerinin görünümünü olumsuz etkileyen hurda araçlar, mevcut alanların verimli kullanılmasını da zorlaştırıyor. Özellikle yol kenarlarına terk edilen araçlar nedeniyle park alanları daralıyor.

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9 BİN 440 LİRALIK CEZA DA YETMEDİ

Bakanlıklar ve valilikler tarafından uygulanan cezai işlemler de terk edilmiş hurda araçların sayısını azaltmakta yetersiz kalıyor.

2026 yılı ceza tarifesine göre, araçlarını bu şekilde terk ederek ihlalde bulunan kişilere 9 bin 440 lira idari para cezası uygulanıyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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