Şap hastalığı alarmı! Aydın'da boğa güreşleri ertelendi: Yüksek risk...

Ülke genelinde şap hastalığıyla mücadele kapsamındaki önlemler doğrultusunda yeni bir karar alındı. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 2025 yılı boğa güreşi takviminde yer alan organizasyonların ikinci bir talimata kadar ertelendiği açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda ülke genelinde hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezleri ile hayvan park ve panayırları ikinci bir emre kadar kapatıldı.

"BOĞA GÜREŞLERİ YÜKSEK RİSK TAŞIYOR"

Hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olduğu boğa güreşi etkinliklerinin, şap hastalığın yayılımı açısından yüksek risk taşıdığına dikkat çekildi.

İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu’nun 61 sayılı karar oluru ile izin verilen ve 2025 yılı boğa güreşi takviminde yer alan organizasyonların ikinci bir talimata kadar ertelendiği bildirildi. Bu kapsamda Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 2025 boğa güreşi takviminde yer alan organizasyonların ertelendiği açıkladı.

"TEDBİRLER GEÇİCİ"

Hem hayvan sağlığını korumak hem de şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu kararların geçici olduğu ve kamuoyunun güncel gelişmeleri takip etmesi gerektiği vurgulandı.