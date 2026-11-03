Satılık evin gösterilmesinde ara buluculuk şartı! Kiracının kapısını habersiz çalmak yok

Yargıtay, kiradaki konutun satış maksadıyla potansiyel alıcılara gösterilmesi konusunda ev sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıklarda zorunlu ara buluculuk şartı getirdi. Kararda, evin habersiz ziyaretlerle gösterilemeyeceği, saatlerin kiracıya göre planlanacağı vurgulandı.

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, konutunu satmak isteyen ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; kiralanan evin potansiyel alıcılara gösterilmesi için açılan davalarda, zorunlu ara buluculuğa başvurulması gerektiğine hükmetti. Ev gösterme şartları ise netleştirildi.

Uyuşmazlığa konu olay Mersin'de yaşandı. Evini satışa çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracısının taşınmazı alıcılara göstermeye izin vermediğini belirterek Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, evin alıcılara gösterilmesine ve taşınmaza satılık ilanı asılmasına izin verdi.

Ancak kiracının itirazı üzerine dosyayı inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, dava öncesinde zorunlu ara buluculuğa başvurulmadığı gerekçesiyle kararı kaldırdı ve davanın usulden reddine hükmetti.

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GÖRÜŞ AYRILIĞINI YARGITAY GİDERDİ

Dosyada, farklı illerde açılan benzer davalarda farklı kararlar verildiği görüldü. Gölbaşı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, ara bulucuya başvurulmadan açılan davayı usulden reddetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi ise kiralananın alıcılara gösterilmesine ilişkin talebin acele işlerden olduğunu ve zorunlu ara buluculuk kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin bir başka dosyasında da evin altı ay boyunca her cumartesi 11.00-13.00 saatleri arasında alıcılara gösterilmesine izin verildi. Bölge adliye mahkemeleri arasındaki görüş ayrılığı üzerine konu Yargıtay 3. Hukuk Dairesine taşındı. Daire, oy birliği ile aldığı kararda, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların zorunlu ara buluculuk kapsamında olduğuna hükmetti.

EV SAHİBİ İSTEDİĞİ SAATTE HABERSİZCE KONUTA GELEMEZ

Ayrıca, Kiracının evi gösterme yükümlülüğü bulunduğuna, ancak bunun ev sahibinin istediği saatte habersizce konuta gelebileceği anlamına gelmediğine dikkat çekildi. Önceden planlama yapılması ve kiracının yararlarının gözetilmesi gerektiği belirtildi. Özel hayatın gizliliği, evin mevkii, dairenin satılabilme süresi, ekonomik şartlar, diğer özel ve genel faktörlerin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

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