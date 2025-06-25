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Şehrin plakası kadar kebap! Metrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'in Midyat ilçesinde yeni açılan bir işletme şehrin plakası kadar kebap yaptı. 47 metrelik kebap yoğun ilgi gördü.

Midyat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde açılışı yapılan işletmede Adanalı usta tarafından yapılan metrelik kebap ilgi odağı oldu.

İşletmenin açılış törenine, kaymakam, belediye başkanı, ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Mehmet Kaya, açılışı yaparak hayırlı olması dileklerinde bulundu.

47 METRELİK KEBAP

İşletme yetkilisi Mahsum Mete, mahalli yemekleri en iyi şekilde hem Midyat halkına hem de ilçeye gelecek turistlere sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Adana'dan özel olarak gelen kebap ustası Salih Oral da, dünyaca tanınan Adana kebabını, Mardin'in kültürel başkenti Midyat'ta 47 metre olarak hazırlayarak selam göndermek istediklerini, amaçlarının Mardin'i ve yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtmak olduğunu ifade etti.

Şehrin plakası kadar kebap! Metrelerce kuyruk oluştu - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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