Hatay’da arkadaşlarının güvenini kötüye kullanan sevgili çift, ev almak için biriktirdiği yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki altın ve dövizi çaldı. Aynı iş yerinde çalıştıkları kadının evinin anahtarını kopyalayarak hırsızlık yapan şüpheliler, polis ekiplerinin 22 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı.

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Olay, 8 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Sevgili çiftin akılalmaz planı! Anahtarı kopyalayıp 1,5 milyonluk vurgun yaptılar

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sevgili çiftin akılalmaz planı! Anahtarı kopyalayıp 1,5 milyonluk vurgun yaptılar

ÇALDIKLARI ALTINLARI KUYUMCUDA SATTILAR

Şüphelilerin altınları evden çaldıktan sonra sokakta ilerledikleri ve kuyumcuda sattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın ve erkek şüphelinin sevgili oldukları, altınları çalınan kadınla aynı iş yerinde çalıştıkları tespit edildi.

Sevgili çiftin akılalmaz planı! Anahtarı kopyalayıp 1,5 milyonluk vurgun yaptılar

ANAHTARI KOPYALAYIP EVE GİRMİŞLER

Çiftin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşlarının evinin anahtarını kopyaladıktan sonra kadın evde yokken eve girerek ev almak için biriktirdiği altın ve dövizi çaldıkları öğrenildi.

Sevgili çiftin akılalmaz planı! Anahtarı kopyalayıp 1,5 milyonluk vurgun yaptılar

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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