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Geylani ailesinin acı günü! Seyyide Saadet Geylani vefat etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Geylani ailesinin acı günü! Seyyide Saadet Geylani vefat etti
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Büyük İslam alimlerinden Seyyid Tâhâ-i Hakkâri Nehri Hazretlerinin torunlarından merhum Seyyid Salih Geylani Amca’nın kızı Seyyid Agit Geylani'nin ablası, Seyyide Saadet Geylani vefat etti.

Seyyide Saadet Geylani Osmanlının 19. asır İslam alimlerinin meşhurlarından ve bugün bölgenin önemli ziyaretgahlarından olan Seyyid Taha-i Hakkâri ailesine mensuptu.

Çevresinde cömertliği, yardımseverliği ile tanınarak çok sevilen Geylani'nin vefatı sevenlerini ve yakınlarını derinden üzdü.

Cenazesinin yarın Beylikdüzü İh­las Mar­ma­ra Ev­le­ri 1. Kı­sım Ca­mii'nde cuma na­ma­zı­nı mü­te­akip kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Eyüpsultan Mezarlığı’na def­ne­di­le­ceği öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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