Geylani ailesinin acı günü! Seyyide Saadet Geylani vefat etti
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Büyük İslam alimlerinden Seyyid Tâhâ-i Hakkâri Nehri Hazretlerinin torunlarından merhum Seyyid Salih Geylani Amca’nın kızı Seyyid Agit Geylani'nin ablası, Seyyide Saadet Geylani vefat etti.
Seyyide Saadet Geylani Osmanlının 19. asır İslam alimlerinin meşhurlarından ve bugün bölgenin önemli ziyaretgahlarından olan Seyyid Taha-i Hakkâri ailesine mensuptu.
Çevresinde cömertliği, yardımseverliği ile tanınarak çok sevilen Geylani'nin vefatı sevenlerini ve yakınlarını derinden üzdü.
Cenazesinin yarın Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ali Tüfekçi